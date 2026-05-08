El Real Madrid dicta sentencia: Histórica multa a Valverde y Tchouaméni por su pelea en Valdebebas

El Real Madrid impuso este viernes una sanción económica de 500 mil euros (10 millones 133 mil pesos) a cada uno de sus mediocampistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, según el comunicado oficial publicado la página de internet del equipo y difundido en sus redes sociales.

La resolución pone fin al expediente disciplinario abierto el jueves 7 de mayo tras el violento altercado entre ambos jugadores en las instalaciones de Valdebebas. Según el comunicado, Valverde y Tchouaméni comparecieron este viernes ante el instructor del expediente.

"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", señaló el Real Madrid en el texto oficial. Asimismo, el club indicó que ambos futbolistas trasladaron sus disculpas "al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición", y que se pusieron a disposición de la entidad para aceptar la sanción que ésta estimara oportuna.

Con esos antecedentes, el club resolvió imponer la multa de medio millón de euros por jugador y declaró concluidos "los procedimientos internos correspondientes". El comunicado no contempla suspensión deportiva, lo que deja abierta la posibilidad de que ambos sean convocados para el Clásico del domingo 10 de mayo ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

El incidente que originó el expediente se produjo en dos fases. El miércoles 6 de mayo, Valverde y Tchouaméni protagonizaron una discusión durante el entrenamiento que el club intentó dar por cerrada. Al día siguiente, la tensión escló en el vestuario hasta derivar en una pelea física. Valverde resbaló y se golpeó la cabeza con una mesa, lo que le provocó un traumatismo que lo mantuvo fuera de la sesión y requirió atención médica, como reportaron medios en España.

La sanción de 500 mil euros por jugador representa una de las multas internas más elevadas documentadas en la historia reciente del futbol español. El marco disciplinario del club, alineado con el Convenio Colectivo de la AFE, contempla en faltas muy graves multas de hasta el 25 por ciento del salario mensual, además de posibles suspensiones de empleo y sueldo. El Real Madrid optó por la vía exclusivamente económica.