Afición del Real Madrid muestra pancarta contra Javier Tebas; el presidente de LaLiga responde

La fractura entre el Real Madrid y LaLiga ha alcanzado su punto de máximo retorno en el terreno de juego. En la previa y durante el encuentro disputado frente al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, los más de 80,000 aficionados blancos hicieron oír su voz en una contundente e histórica jornada de protesta dirigida de forma directa hacia el presidente de la patronal, Javier Tebas.

Previo al pitazo inicial, el ambiente en las gradas estuvo marcado por el descontento masivo. A una sola voz, la afición merengue retumbó el coliseo blanco al grito unánime de “¡Tebas, vete ya!”, mientras en el fondo sur se desplegaban pancartas con mensajes contundentes que volvieron a poner el foco en el estamento arbitral y en el polémico "caso Negreira".

La leyenda central expresaba con firmeza: “No es fútbol, son Tebas y Negreira”, dejando clara la postura del madridismo sobre la gestión del balompié español. Contexto de la fractura: de la propaganda nazi a la exigencia de dimisión

Afición del Real Madrid arremete en contra de Javier Tebas X: @Tebasjavier

¿Por qué Real Madrid y Javier Tebas tiene esta disputa?

La desaprobación masiva por parte de la hinchada madridista no es casualidad, sino la consecuencia directa de uno de los episodios más graves e insólitos en las relaciones institucionales del fútbol español.

El conflicto alcanzó una dimensión crítica luego de que Javier Tebas comparara las líneas editoriales e informativas de Real Madrid TV sobre el estamento arbitral con las técnicas de comunicación y propaganda nazi empleadas por Joseph Goebbels. Tebas acusó abiertamente al club madrileño de utilizar "mecanismos de intimidación" para manipular el relato y presionar a los colegiados.

La respuesta de la entidad presidida por Florentino Pérez no se hizo esperar. A través de un duro comunicado oficial, el Real Madrid calificó las palabras del dirigente como una falta de respeto e imparcialidad "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad", totalmente incompatible con el cargo institucional que ostenta. Por ello, el club exigió la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga.

Pese a que el Consejo Superior de Deportes (CSD) instó formalmente a Tebas a disculparse públicamente con la institución merengue —al considerar inaceptable cualquier alusión al nazismo en el ámbito deportivo y estudiar posibles sanciones disciplinarias—, el dirigente rechazó retractarse

Javier Tebas responde a la afición del Madrid

Lejos de guardar silencio tras las manifestaciones en la tribuna, Javier Tebas reaccionó de manera inmediata a través de sus redes sociales para señalar directamente a la cúpula del Real Madrid por orquestar la protesta en el Estadio Santiago Bernabéu.

El presidente de LaLiga afirmó que la pancarta desplegada por la grada de animación —a la que calificó como "coordinada y supervisada por el club"

Tebas concluyó su mensaje asegurando que la cúpula blanca "se ha instalado en la manipulación y la falsedad", utilizándolas para alimentar el agravio y presentarse como víctimas, al tiempo que reiteró que responder a las exigencias de dimisión no desviará la atención sobre las cuestiones de fondo ni sobre las acusaciones que el club sigue sin aclarar.