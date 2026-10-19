Joel Huiqui cumple su promesa y lleva tacos de canasta a La Noria

Entre preguntas de futbol, cámaras, micrófonos y libretas, en La Noria hubo espacio para algo más que hablar de la actualidad de Cruz Azul.

Joel Huiqui cambió por un rato el análisis táctico por los tacos de canasta y cumplió una promesa que había hecho días atrás a los representantes de los medios de comunicación, luego de llegar unos minutos tarde a una conferencia de prensa.

La deuda quedó saldada. Después de atender a los reporteros en la tradicional conferencia, el entrenador celeste salió dispuesto a compartir el desayuno con más de 100 reporteros, camarógrafos y fotógrafos que siguen de cerca la actualidad del equipo.

Joel Huiqui invita tacos de canasta a reporteros que cubren el día a día de Cruz Azul. Sebastián Díaz de León

Los guisos comenzaron a circular y la rutina de La Noria tuvo un ingrediente distinto: una convivencia sin la presión de los resultados ni las preguntas sobre la alineación.

Antes de ponerse a repartir tacos, Huiqui también habló de la actualidad deportiva de La Máquina. Con cinco partidos por delante en los que solamente uno será como local, el estratega dejó claro que no considera la sede un obstáculo para mantener la ambición del equipo.

México es la casa de Cruz Azul, entiendo que es más cómodo jugar en nuestro estadio pero el planteamiento tiene que ser siempre el mismo. Es una oportunidad de demostrar que somos un gran equipo”, señaló Huiqui.

Pero entre los distintos guisos hubo uno que se llevó la preferencia del técnico. Cuando tocó revelar su favorito, Huiqui se inclinó por el de chicharrón, uno de los clásicos que terminó por convertirse en el protagonista de la mañana.

Más allá de cumplir con los tacos prometidos, el entrenador explicó que disfruta estos acercamientos porque le permiten conocer de una manera más cercana a quienes informan sobre el día a día de Cruz Azul. La relación habitual, marcada por las conferencias y las preguntas sobre el equipo, tuvo esta vez un espacio para la charla y el agradecimiento.

A mí me gusta la convivencia más cercana. Ustedes en su trabajo y nosotros en el nuestro, agradecerles siempre por el apoyo al club durante tantos años. Si ganamos el siguiente partido lo volvemos a organizar”, declaró, con la posibilidad de convertir los tacos de canasta en una nueva tradición si los resultados acompañan.

Cruz Azul enfrentará este miércoles a Pachuca, en la jornada 13 del torneo, con la intención de escalar posiciones en la recta final del certamen. La Máquina ocupa el quinto lugar de la clasificación, con 20 puntos.