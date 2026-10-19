Liga MX: Atlante podría dejar al primer eliminado del Apertura 2026

Atlante visitará la frontera del país este martes 20 de octubre para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 ante FC Juárez; de vencerlos ante su gente, Bravos quedará matemáticamente eliminado del Apertura 2026 en la Liga MX.

Abriendo el telón de la Jornada doble, Atlante se enfrenta al último sitio de la tabla de posiciones, quienes solamente han logrado cosechar 4 puntos en 12 partidos disputados, por lo que únicamente parece cuestión de tiempo para que se termine la participación de FC Juárez en el presente semestre de la Liga MX.

Atlante cerrará el Apertura 2026 de la Liga MX ante FC Juárez, Atlético San Luis, Chivas, Santos y Xolos. Mexsport

Por su parte, Atlante deberá protagonizar este compromiso sin la presencia de Miguel Herrera, mismo que fue expulsado en el Estadio Banorte ante Pumas, por lo que pagará su partido de suspensión este martes 20 de octubre.

Si Atlante gana… FC Juárez quedará matemáticamente eliminado de toda posibilidad de acceder a la Liguilla luego de su partido correspondiente a la Jornada 13, por lo que el resto de sus 4 partidos nada más los disputarán para cumplir con el calendario de la Liga MX.

Si empatan… Bravos únicamente podría llegar a 17 puntos, por lo que dependerán completamente de que Rayados mantenga el octavo lugar sin sumar una sola unidad, además de voltear a ver los resultados de Santos, Xolos, Pumas y Puebla, quienes no podrían derrotar a sus respectivos oponentes.

Si FC Juárez gana… Pese a que se mantendrán en el fondo de la tabla de posiciones, las opciones para los fronterizos se convertirían en un sueño sumamente complejo de cumplir, sumando 7 unidades y buscando los 12 puntos restantes para intentar dar una de las combinaciones que veía imposibles.

* Pese a la victoria de FC Juárez ante el Atlante, los del norte del país también podrían sufrir su eliminación en la Jornada 13 en caso de que hay una combinación de resultados.

BFG