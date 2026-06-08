Real Madrid exige a la UEFA quitarle títulos al Barcelona por el caso Negreira

Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid con el 65% de los votos, y su primer golpe en esta nueva gestión no se hizo esperar. Desde las oficinas de Valdebebas ya se ha enviado rumbo a la sede de la UEFA un demoledor informe de más de 500 páginas sobre el polémico caso Negreira.

La petición del conjunto merengue es radical y busca sacudir el fútbol mundial: exigen la exclusión inmediata del Barcelona de las competencias europeas y, en un hecho sin precedentes, que le sean retirados todos los títulos conquistados durante los años en que se realizaron los pagos al exvicepresidente arbitral.

Este movimiento institucional fue fríamente calculado. Previo a las elecciones, Florentino tejió alianzas estratégicas en reuniones clave con Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Aleksander Ceferin (presidente de la UEFA). El Madrid utilizó las propias palabras de Ceferin de 2023, cuando catalogó el escándalo blaugrana como "lo más grave que ha visto en el futbol", para cimentar una ofensiva jurídica que promete una batalla en los tribunales de proporciones épicas

La revolución blanca para el ciclo 2026-2027

Mientras el club blanco ataca los cimientos de su acérrimo rival en los despachos, el proyecto deportivo camina a paso firme con una reestructuración firme:

José Mourinho: El estratega portugués regresa oficialmente al banquillo blanco para imponer orden.

Ibrahima Konaté: Sólido zaguero central que llega para blindar la zona baja merengue.

Denzel Dumfries: Lateral neerlandés de potencia pura asegurado para la banda derecha.

Nico Paz: El talentoso mediocampista regresa a casa tras culminar su etapa de formación exterior.

Con estas determinaciones, el Real Madrid apunta a varios cambios institucionales como deportivos, mientras el futuro del caso Negreira continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro del futbol español.