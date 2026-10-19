Mundial sub-17 femenil: Así quedó el Grupo de México tras la jornada 1

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 inició su camino en el Mundial de Marruecos 2026 con una derrota por 2-0 ante España. El resultado dejó al Tricolor sin puntos en el Grupo F, cuya primera jornada concluyó con el empate entre Australia y Chile.

España aprovechó sus oportunidades para llevarse la victoria. Carolina Ferrera abrió el marcador al minuto 43 y Elena Vizuete anotó el segundo tanto al 48, con lo que el conjunto español sumó sus primeras tres unidades del torneo.

Australia y Chile se impusieron en un partido que empezó con Kiara Concha en el minuto 33 adelantando a la selección para su primer gol, pero Charlotte Bradshaw marcó el empate para Australia al 62.

¿Cómo quedo la tabla de posiciones?

Después de los dos encuentros de la primera jornada y con 4 goles anotados en este inicio de mundial, estas son las posiciones de cada uno de los 4 integrantes del Grupo F:

1. España / 3 puntos, +2 (2 goles a favor y 0 en contra).

2. Australia / 1 punto, +1 (1 gol a favor y 1 en contra).

3. Chile / 1 punto, +1 (1 gol a favor y 1 en contra).

4. México / 0 puntos -2 (0 goles a favor y 2 en contra).

¿Cómo se jugará la jornada 2 del Grupo F?

La segunda fecha del Grupo F se disputará el jueves 22 de octubre, con dos encuentros que pueden modificar las posiciones de las selecciones.

España vs. Australia: La selección española intentará mantener el paso ganador frente a un conjunto australiano que buscará su primera victoria. El encuentro se disputará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Canal 9, TUDN y Vix.

México vs. Chile: El Tricolor femenil buscará recuperarse y sumar sus primeros puntos del torneo frente al conjunto sudamericano. El encuentro está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por los mismos canales del encuentro inicial del Grupo F (Canal 9, TUDN y Vix).

Los resultados de ambos encuentros serán fundamentales para definir las posibilidades de clasificación de cada equipo. En el formato de Marruecos 2026, avanzan a octavos de final los dos primeros lugares de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros lugares.