Barcelona pierde a Koundé y Eric García antes de enfrentar al PSG y Real Madrid

El FC Barcelona afrontará una semana importante en LaLiga y UEFA Champions League con las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García, dos defensores que han alternado la lateral derecha durante la temporada.

Hansi Flick no podrá contar con ninguno de ellos para el partido de media semana ante el Paris Saint-Germain y deberá esperar la evolución del francés para saber si estará disponible en El Clásico contra el Real Madrid. La situación obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir la banda derecha en los próximos compromisos.

Jules Koundé, duda para El Clásico por un esguince

El defensor francés sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que confirma su ausencia para el enfrentamiento contra el PSG. Su disponibilidad para medirse al Real Madrid dependerá de cómo evolucione durante los próximos días, por lo que el Barcelona todavía no tiene certeza sobre su regreso.

Koundé acumula 458 minutos disputados entre LaLiga y la Champions League en lo que va de la temporada. Su participación ha sido relevante para cubrir el costado derecho, una función que también ha compartido con Eric García cuando las necesidades del equipo lo han requerido.

La posible ausencia del francés ante el conjunto madridista dejaría a Flick con menos alternativas habituales para esa zona de la defensa, especialmente porque García tampoco está disponible.

Eric García estará fuera entre tres y cuatro semanas

El panorama es más prolongado para Eric García, quien presenta una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. De acuerdo con el reporte del club, el defensor permanecerá fuera de las convocatorias durante un periodo estimado de tres a cuatro semanas.

El tiempo de recuperación le impedirá participar en los partidos contra el PSG y el Real Madrid, además de los compromisos de liga frente al Alavés y el Atlético de Madrid. También se perderá el encuentro de Champions League ante el Aston Villa.

Antes de la lesión, García había disputado 676 minutos entre las dos competiciones y alternaba la lateral derecha con Koundé. Durante la temporada no se había presentado un partido en el que ninguno de los dos ocupara esa posición, de modo que Flick deberá modificar una dinámica que había mantenido hasta ahora.

Cancelo aparece como alternativa para la banda derecha

Entre las opciones para cubrir las bajas figuran Xavi Esprat y Joao Cancelo, aunque el portugués aparece como la alternativa más viable. Ambos suelen desempeñarse por la lateral izquierda, pero pueden ser utilizados en el costado contrario ante las ausencias de los dos defensores.

Cancelo ya ha jugado como lateral derecho y extremo derecho bajo las órdenes de Flick durante esta temporada, por lo que cuenta con experiencia reciente en esa banda. Su posible inclusión permitiría al entrenador resolver la emergencia sin recurrir a un futbolista completamente ajeno a esa función.

La decisión sobre quién ocupará el puesto se vuelve prioritaria ante la proximidad del partido europeo.