Luis Enrique frena las comparaciones entre Lamine Yamal y Messi

Durante la rueda de prensa previa al partido de la UEFA Champions League entre Barcelona y PSG, Luis Enrique fue cuestionado sobre si Lamine Yamal ya podría ser comparado con Lionel Messi debido a su calidad técnica. Sin embargo, el entrenador español fue tajante al asegurar que al argentino no se le puede comparar con nadie.

Si bien Luis Enrique reconoció el crecimiento futbolístico de Yamal en los últimos años, en los que ha destacado no solo por su habilidad técnica y definición, sino también por su capacidad para generar oportunidades de gol, recordó que Messi ocupa un lugar especial en la historia de este deporte.

Lamine quiere ser Lamine Yamal y lo está haciendo muy bien, está mejorando todos los aspectos del juego. Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador… ahí no va a ganar nadie”.

Luis Enrique habló sobre las comparaciones entre Lamine Yamal y Messi REUTERS

Luis Enrique dirigió a Lionel Messi durante su etapa en el Barcelona y lo llevó a conquistar su última UEFA Champions League. Además, el argentino ganó el Balón de Oro en aquel año. El entrenador nunca ha escondido su admiración por el futbolista argentino, ya que en más de una ocasión ha declarado que es el mejor jugador de la historia. Por ello, considera que comparar a Lamine Yamal con el astro argentino podría ser negativo para el desarrollo del juvenil.

Quizás en el futuro podamos hablar, ahora mismo creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine Yamal, pero mejor no compararse a Leo Messi”, agregó.

Además de referirse a las comparaciones técnicas entre ambos futbolistas, Luis Enrique aseguró que neutralizar al español es complejo por la manera en la que se involucra en el juego, no solo mediante el regate, sino también al generar oportunidades para sus compañeros. Yamal suma 31 ocasiones de gol generadas en 9 partidos disputados en lo que va de LaLiga, una cifra que lo coloca como el jugador con más oportunidades creadas en la competición.

La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Todo el tiempo que tiene la pelota se complica todo, pero si la tenemos nosotros todo está calmado y tranquilo”.

¿Lamine Yamal se acerca a Messi en palmarés a los 19 años?

Aunque posiblemente no cuenta con la técnica privilegiada del astro argentino, Lamine Yamal presume un mejor palmarés colectivo que Messi a los 19 años. Sin embargo, el Diez lo supera en las estadísticas individuales: el español registra 134 contribuciones de gol en 201 partidos disputados, mientras que Lionel Messi sumaba 200 en el mismo número de encuentros durante el inicio de su carrera.

Messi supera en estadísticas individuales a Lamine Yamal en sus primeros 200 partidos como profesional. Reuters

No obstante, a la edad que hoy tiene Lamine Yamal, Lionel Messi ya había ganado cuatro títulos oficiales con el Barcelona, mientras que el español acumula ocho trofeos entre su club y la selección española, donde destaca una Copa del Mundo. Aunque ambos han destacado desde muy jóvenes, sus números y logros corresponden a etapas distintas de sus carreras, por lo que las comparaciones van más allá de las estadísticas y también ponen sobre la mesa el impacto que cada uno ha tenido a su manera en el futbol.