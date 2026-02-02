¡Es oficial! La NFL regresa a México: Roger Goodell confirma fecha y sede para 2026

La espera para la afición mexicana llegó a su fin. Después de una pausa que pareció eterna para los fanáticos del deporte de las tacleadas, la NFL hizo oficial su regreso a territorio nacional. Fue el propio Comisionado de la liga, Roger Goodell, quien terminó con las especulaciones y, a través de una conferencia de prensa, confirmó que la pasión del futbol americano volverá a vibrar en la Ciudad de México este 2026.

El anuncio cae como anillo al dedo para los planes deportivos del país. Goodell detalló que el encuentro se disputará en el mes de diciembre de 2026, una fecha estratégica que permitirá utilizar un Estadio Azteca completamente renovado y reluciente, luego de haber sido sede de la Copa del Mundo de la FIFA ese mismo verano. La liga entiende que México es un mercado vital para su expansión internacional y volver al "Coloso de Santa Úrsula" era la prioridad número uno en su agenda global.

EL FIN DE LA AUSENCIA Y LA RENOVACIÓN DEL AZTECA

La última vez que la liga visitó nuestro país fue el pasado 21 de noviembre de 2022, fecha en la que los San Francisco 49ers dieron una cátedra al vencer 38-10 a los Arizona Cardinals. Desde entonces, las remodelaciones del recinto capitalino obligaron a una pausa forzosa en la relación entre la NFL y la afición azteca. Sin embargo, la promesa se cumplió: con un estadio de primer mundo listo, el mejor futbol americano del planeta retomará su lugar en la capital.

Vista aérea del Estadio Azteca. Mexsport

La directiva de la liga sabe que no existe otro ambiente como el de la Ciudad de México. Los niveles de audiencia y la venta de entradas en ediciones anteriores demostraron que la afición mexicana es una de las más fieles fuera de los Estados Unidos. Por ello, el regreso no es solo un evento deportivo, sino una reafirmación de que el país sigue siendo el destino internacional favorito para la organización, incluso por encima de plazas europeas en términos de logística y cercanía.

¿LOS 49ERS REPETIRÁN COMO LOCALES EN MÉXICO?

Aunque Roger Goodell no reveló los nombres de los equipos que protagonizarán este histórico regreso, todas las miradas apuntan a la Bahía. Existen fuertes rumores que colocan a los San Francisco 49ers como el equipo designado para fungir de local administrativo. Esto cobra fuerza tras las declaraciones de Jed York, dueño de la franquicia, quien en charla con el periodista Emilio León, aseguró que "México es el lugar uno" en su lista de deseos para jugar fuera de casa.

Los San Francisco 49ers celebrando. REUTERS

Si los Niners confirman su visita, la especulación sobre su rival comenzó de inmediato. El calendario y la logística sugieren que rivales como los Miami Dolphins, Washington Commanders o los Seattle Seahawks podrían ser los elegidos para pisar el césped del Estadio Azteca. Por otro lado, un enfrentamiento contra los Dallas Cowboys luce complicado, ya que es poco probable que la franquicia de San Francisco ceda un duelo de esa magnitud y rivalidad divisional en una sede neutral. Lo que es un hecho, es que diciembre de 2026 marcará el reencuentro de México con la élite de la NFL.