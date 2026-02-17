Muere Jesse Jackson, histórico activista de los derechos civiles en Estados Unidos

El reverendo Jesse Jackson, uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció el martes a los 84 años, según confirmó su familia. Pastor bautista y compañero cercano de Martin Luther King Jr. en la década de 1960, Jackson dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial y a ampliar los espacios políticos y sociales para los afroestadounidenses.

Su familia destacó en un comunicado: “Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió”.

Trayectoria en el movimiento

Jackson se involucró en el Movimiento por los Derechos Civiles desde joven. Participó en la marcha de Selma a Montgomery en 1965 y fue enviado por King a Chicago para liderar la Operación Cesta de Pan, que buscaba presionar a las empresas para contratar trabajadores negros.

El 4 de abril de 1968 estuvo presente en el Motel Lorraine de Memphis, donde King fue asesinado. Jackson relató que el líder murió en sus brazos, aunque esa versión fue cuestionada por algunos asesores. Aun así, se consolidó como uno de los sucesores más visibles de King en la lucha por la igualdad.

Jesse Jackson, aliado de Martin Luther King Jr. y activista por los derechos civiles, falleció a los 84 años en Estados Unidos. REUTERS

Rainbow/PUSH y campañas sociales

En 1971 fundó la Operación PUSH (People United to Save Humanity), que más tarde se transformó en la Coalición Rainbow/PUSH, con sede en Chicago. Desde allí impulsó campañas para diversificar la fuerza laboral, registrar votantes en comunidades de color y presionar a las corporaciones para invertir en inclusión.

Su activismo trascendió las fronteras de Estados Unidos, con gestiones diplomáticas ante líderes internacionales y un discurso que buscaba empoderar a las comunidades marginadas.

Jackson popularizó el poema “Soy alguien”, que repetía en sus discursos: “Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que reciba asistencia social, pero soy alguien”. Con esas palabras transmitía dignidad y esperanza a personas de todas las condiciones sociales.

Últimos años de activismo

A pesar de los problemas de salud que enfrentó en sus últimos años, incluyendo un raro trastorno cerebral que afectó su movilidad y habla, Jackson continuó participando en protestas contra la injusticia racial. En la era del movimiento Black Lives Matter, su voz se mantuvo presente en manifestaciones y actos políticos.

En 2024 asistió a la Convención Nacional Demócrata en Chicago y respaldó iniciativas a favor de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Tras el asesinato de George Floyd, advirtió: “Aunque ganemos, es un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detengan la violencia, salven a los niños. Mantengan viva la esperanza”.

Vida personal

Nacido el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, Jackson fue un destacado mariscal de campo en su juventud y se involucró en el movimiento estudiantil por los derechos civiles.

Se casó en 1963 con Jacqueline Lavinia Brown, con quien tuvo cinco hijos, entre ellos dos futuros congresistas: Jonathan Luther Jackson y Jesse L. Jackson Jr.. También reconoció públicamente a una hija nacida fuera del matrimonio, Ashley Jackson.

Ordenado como ministro bautista en 1968, obtuvo su Maestría en Divinidad en el año 2000.

Con información de AFP.