¡Crisis en Dallas! Jerry Jones destroza a los Cowboys tras caer ante Buccaneers: "Nos aplastaron"

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, no se escondió ante la terrible decepción que se llevó con la inesperada derrota de su equipo 24-16 ante los Tampa Bay Buccaneers, una de las franquicias que después del primer mes de la temporada regular no registraban victorias en la NFL, y que encontraron su primer éxito como visitantes precisamente en el AT&T Stadium.

Jones apenas vio la última intercepción del partido, un envío de Dak Prescott que fue cortado por la defensiva secundaria de los Bucs para sepultar cualquier intento de remontada, se levantó inmediatamente de su asiento y salió notablemente molesto de su palco. La tercera derrota de su equipo en la campaña se había consumado en un escenario donde los Cowboys abrieron el partido en las apuestas como claros favoritos por una ventaja de 9.5 puntos.

Bueno, por supuesto aprecié cualquier oportunidad que pudiéramos haber tenido cerca del final, pero los Buccaneers realmente nos aplastaron. Lo hicieron, en mi opinión, por dentro”, reflexionó un sombrío Jones ante los periodistas en la zona de vestidores. “Eso me sorprende mucho. Y así es como es. Perdimos una gran oportunidad de construir algo aquí, pero ellos realmente en todas las fases, casi en todas, lo ganaron esta noche. Tuvimos una oportunidad tal vez de sacarlo al final y eso no nos funcionó. Pero esto es muy decepcionante, y sé que es decepcionante para nuestra afición local… también lo es para mí.”

El origen de la molestia: Un quarterback novato y la debilidad terrestre

La indignación profunda de Jones radica principalmente en las condiciones deportivas con las que se presentó el rival. Los Buccaneers no solo llegaron al compromiso en suelo tejano sin conocer la victoria en la temporada regular, sino que saltaron al emparrillado con un quarterback suplente y novato, Jalon Daniels, quien asumió los controles de forma magistral.

A pesar de este panorama teóricamente favorable, la defensiva de Dallas se vio completamente superada en todas las líneas. La principal preocupación expuesta por el dueño y gerente general de la franquicia fue la alarmante incapacidad para contener el ataque terrestre de Tampa Bay, que acumuló un total demoledor de 241 yardas por tierra.

Jones admitió su sorpresa por la facilidad con la que los corredores contrarios penetraron entre los tackles, lo que definió técnicamente como "el daño por dentro".

Los factores que sentenciaron la caída de los Cowboys:

Pésimo control del ataque terrestre: Permitir 241 yardas por la vía terrestre desarmó por completo el plan de juego defensivo de Dallas.

Inconsistencia en los controles: El quarterback estelar Dak Prescott sufrió dos entregas de balón totales, incluyendo la intercepción clave que congeló el marcador en el último cuarto.

Falta de ejecución en zona roja: Los Cowboys fallaron al resolver las situaciones de apremio cuando las oportunidades de anotar estaban sobre la mesa de juego.

Introspección interna de cara a la Semana 6

A pesar de la amargura por el resultado, Jones intentó mantener una postura institucional y protectora respecto al staff de entrenadores. Reafirmó su voto de confianza en el coordinador defensivo, Christian Parker, y aseguró que mantiene el optimismo sobre el talento bruto del plantel para revertir la situación en el corto plazo.

No obstante, el mandamás de la franquicia reconoció que el equipo se enfrenta a días sumamente complicados en la interna. Con un periodo extendido de descanso de nueve días antes de tener que viajar para visitar a los peligrosos Green Bay Packers en la Semana 6, el vestidor de los Cowboys entra en una fase de introspección profunda. En palabras del propio Jones, habrá bastantes preguntas que responder de manera interna para rescatar el rumbo de la temporada.