¡Jerry Jones los abandonó! Buccaneers da la campanada ante Cowboys y desata el caos en Dallas

Los Tampa Bay Buccaneers dieron una de las grandes campanadas de la temporada de la NFL tras vencer 24-16 a los Dallas Cowboys en el arranque de la Semana 5. El inesperado triunfo, orquestado por el quarterback novato Jalon Daniels en su visita al AT&T Stadium, se consumó ante la mirada desangelada del octogenario dueño de los texanos, Jerry Jones, quien abandonó su palco antes de que concluyera el partido.

El nacimiento de un nuevo líder en Tampa Bay

Daniels, quien asumió la titularidad ante la baja por lesión de Baker Mayfield, exhibió un temple atípico para un debutante en el Thursday Night Football. El mariscal de campo novato comandó un ataque de Tampa Bay que totalizó 419 yardas ofensivas, desgastando por completo la estrategia de la Estrella Solitaria.

El punto de inflexión llegó a través de la vía terrestre y ejecuciones quirúrgicas:

El control del reloj: En el segundo cuarto, Daniels hilvanó una meticulosa serie de 15 jugadas que consumió casi 11 minutos, coronándola con un pase de anotación de 5 yardas hacia Bucky Irving para poner el empate provisional 7-7.

El colapso defensivo de Dallas: Tras irse al descanso abajo 10-7 por un gol de campo de Brandon Aubrey, la ofensiva de los Bucs destrozó por completo el esquema del coordinador defensivo de Dallas, Christian Parker, en el tercer periodo.

Jalon Daniels disfrutó de su primera victoria como profesional en la NFL. Reuters

Una segunda mitad de pesadilla para los Cowboys

En apenas dos jugadas del tercer periodo, el corredor Bucky Irving —quien firmó una noche brillante de 165 yardas totales— se escapó 72 yardas por tierra. La jugada abrió las puertas para que el receptor de segundo año, Emeka Egbuka, anotara en una reversible de 14 yardas y pusiera el marcador 14-10.

Poco después, Daniels conectó un pase profundo de 64 yardas con Tez Johnson, dejando la mesa servida para que Irving sumara su segundo touchdown de la noche con un acarreo de una yarda. Un gol de campo de 41 yardas de Chase McLaughlin estiró la ventaja visitante a un contundente 24-10.

Frustración y abandono en el AT&T Stadium

El descalabro deja profundamente tocado al equipo de Dak Prescott (2-3), que sufrió dos intercepciones y se vio superado en tiempo de posesión por una abrumadora diferencia de 19 minutos.

Aunque Prescott intentó una reacción tardía conectando un pase de anotación de 13 yardas con George Pickens en el último cuarto, las aspiraciones de la localía se esfumaron por completo. A menos de dos minutos del final, el defensivo Alex Anzalone interceptó un envío desviado cuando Dallas amenazaba

En ese preciso instante, Jerry Jones se levantó de su asiento de honor, dio la espalda al emparrillado y se enfiló furioso hacia la salida de su propio estadio, rehusándose a presenciar los segundos finales de una nueva decepción en la temporada.