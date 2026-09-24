Javier Aguirre no pierde tiempo: apenas aterriza en España y dirige su primer entrenamiento

Javier ‘El Vasco’ Aguirre no tiene un solo minuto que perder en el inicio de su nueva etapa en el balompié de España. El estratega, recién desvinculado de la Selección Mexicana tras el proceso mundialista, aterrizó este jueves por la mañana en la capital del Turia con una misión tan clara como urgente: rescatar al histórico Valencia CF de la crisis deportiva que lo mantiene hundido en los puestos de descenso de LaLiga.

Fiel a su estilo intenso y pragmático, el extécnico tricolor evitó cualquier distracción inicial y se trasladó de forma inmediata desde el aeropuerto de Manises hacia las instalaciones de la ciudad deportiva blanquinegra para ponerse a trabajar en el campo.

Apenas pisó suelo valenciano pasadas las 9:30 horas, Aguirre demostró que su compromiso con la institución es absoluto. Acompañado por su cuerpo técnico de confianza, integrado por Toni Amor como segundo entrenador y Pol Lorente como preparador físico —quienes arribaron un día antes a la ciudad para preparar el terreno—, el técnico se dirigió directamente a las canchas para trazar las líneas maestras de su gestión táctica.

El desafío de Javier Aguirre hasta el final de esta temporada

El nuevo timonel de la escuadra Che llega con un contrato firmado inicialmente hasta el final de la temporada 2026-2027, lo que representa un voto de confianza institucional por parte de la directiva, pero con la mirada fija en la necesidad imperiosa de inyectar intensidad competitiva en el corto plazo.

En sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación que aguardaban con expectación su llegada, el experimentado entrenador de 67 años dejó claro el poderoso motivo que lo impulsó a aceptar este volcánico banquillo. "La historia es lo que me ha decidido a venir. Jugar en Valencia era venir a un fortín y eso tiene que volver a ser", afirmó con contundencia Aguirre, lanzando un mensaje directo de identidad tanto a la plantilla actual como a la afición que abarrota las gradas de Mestalla.

¿Cuándo debuta Javier Aguirre como técnico del Valencia?

El debut de Aguirre en el banquillo está programado para el próximo 11 de octubre en condición de visitante frente al Racing de Santander, mientras que su presentación formal ante los medios en el estadio tendrá lugar este lunes.