Alarma por virus FIFA: Konaté sufre esguince de rodilla y pone en más predicamentos al Real Madrid

El temido virus FIFA golpeó con fuerza al Real Madrid en el inicio de la pausa internacional de selecciones. En las primeras horas de la ventana correspondiente a la UEFA Nations League, el conjunto blanco recibió la alarmante confirmación de la baja del defensor francés Ibrahima Konaté, quien se vio obligado a abandonar el centro de entrenamiento de Clairefontaine debido a un contratiempo físico sufrido durante la sesión de prácticas del miércoles.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) oficializó el diagnóstico médico a través de un comunicado coordinado con la institución madrileña: “Ibrahima Konaté sintió un dolor en la rodilla durante el entrenamiento y se sometió a una resonancia magnética de control ayer miércoles. El jugador sufre un leve esguince de la rodilla derecha. De acuerdo con el cuerpo técnico y tras cordiales intercambios entre el médico de los Bleus y el del Real Madrid, el futbolista queda nuevamente a disposición de su club desde este jueves”. Ante este percance, el estratega galo Zinedine Zidane convocó de emergencia al central del Manchester United, Leny Yoro, para cubrir la plaza vacante.

Este imprevisto contratiempo en el eje de la zaga se presenta en un escenario complejo para los planes del director técnico José Mourinho. La zaga de los merengues ya arrastraba la sensible baja por expulsión de Dean Huijsen, quien vio la tarjeta roja directa durante el derbi frente al Atlético de Madrid. La ausencia de Konaté —un titular fijo e indiscutible que sumaba 540 minutos en LaLiga— descapitaliza temporalmente la zona defensiva estelar de la escuadra madridista.

El estado actual de la enfermería merengue

Con este nuevo diagnóstico, Konaté se suma a un saturado parte médico en el club español. El zaguero comparte los procesos de recuperación en la capital junto a los defensores Éder Militão y Ferland Mendy, el atacante Rodrygo Goes y el uruguayo Federico Valverde, este último aquejado por un severo esguince de tobillo de tercer grado originado en la pasada jornada de la competencia local.

A pesar del alud de bajas, los primeros reportes de los fisioterapeutas en Madrid proyectan un panorama optimista. Al tratarse de un esguince menor, el cuerpo técnico confía firmemente en que el internacional francés complete su rehabilitación a tiempo para reaparecer sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu el próximo 10 de octubre, fecha en la que el Real Madrid reanudará las acciones de LaLiga recibiendo al Villarreal.