F1: George Russell domina jueves en Azerbaiyán, 'Checo' Pérez ilusiona al acabar en lugar 13

George Russell lideró un 1-2 de Mercedes en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez le dio a Cadillac su mejor inicio de fin de semana del año al acabar en el lugar 13.

Russell aprovechó un juego de neumáticos suaves nuevos para cronometrar una vuelta de 1:43.347m en la segunda mitad de la sesión de este viernes, con lo cual concretó su dominio del día, ya que también ocupó la primera posición en el primer entrenamiento del día.

Con su registro, el británico superó por poco más de medio segundo a su coequipero, y líder del Mundial, Kimi Antonelli, quien se perdió parte de la primera sesión de ensayos por una falla hidráulica en su Mercedes.

Max Verstappen, quien encabezó la primera mitad de la tanda al usar el compuesto medio, fue tercero en el resultado, aunque a 0.827s del primer puesto.

La dupla de Ferrari, con Charles Leclerc delante de Lewis Hamilton, completaron los cinco primeros sitios de una práctica que tuvo una suspensión durante diez minutos, producto de un golpe de Arvid Lindblad con el muro interno de las Curvas 8 y 9, en el que dañó la parte derecha de su monoplaza.

Adicionalmente, el Haas de Oliver Bearman sufrió una rotura de motor y se perdió la última media hora de actividad.

'Checo' Pérez ilusiona con Q2 tras concluir en lugar 13

Sergio ‘Checo’ Pérez completó 19 vueltas durante este segundo entrenamiento, en el que pasó de cronometrar 1:46.8m con el neumático medio a mejorar a 1:45.760 m en la simulación de calificación, aprovechando el motor Ferrari actualizado y el paquete de mejoras de los que goza su auto para este fin de semana.

Con ello, el mexicano terminó a 2.4 segundos del registro de Russell, abriendo paso a la posibilidad de que avance a la Q2 por primera vez en el año. Además, Pérez aventajó por nueve décimas a su coequipero Valtteri Bottas, quien ocupó el puesto 19.

La actividad en Azerbaiyán continuará este viernes con la tercera práctica, programada para las 2:30 hrs, y la calificación, que iniciará a las 6:00 hrs (Tiempo del Centro de México).