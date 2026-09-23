Toni Amor, el Auxiliar Técnico de Javier Aguirre ya se encuentra en Valencia

Si bien apenas esta mañana Javier Aguirre viajó rumbo a España para ser presentado como el nuevo Director Técnico del Valencia, su Auxiliar Técnico, Toni Amor, ya se encuentra en la nueva sede de trabajo del “Vasco”.

“Me parece que es un gran club, Javier (Aguirre) estaba muy ilusionado por poder venir y estamos con muchas ganas de empezar y hacerlo lo mejor posible”, comentó Amor en una breve entrevista aparentemente improvisada en la vía pública por el medio español, Tribuna Deportiva.

¿Qué análisis haces del club?

“Es pronto, ahora tenemos que llegar, ver los jugadores, asentarnos un poquito y verlos poco a poco. Conocemos bien al Valencia, a los jugadores, aunque hemos estado en México dos años hemos seguido La Liga todos los partidos y cuando hemos estado en Mallorca conocemos muy bien a los jugadores, a la plantilla y al club aunque sea desde fuera”, respondió.

Toni Amor ha trabajado como Auxiliar Técnico de Javier Aguirre desde el 2021, cuando estuvo al frente de Rayados de Monterrey, posteriormente laboraron juntos en el Club Mallorca, entre 2022 y 2024 y finalmente, comandaron juntos a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de la FIFA 2026 durante dos años consecutivos.

Toni Amor fue uno de los Auxiliares Técnicos de la Selección Nacional de México Redes Sociales

¿Habrá que hacer una mini pretemporada ahora?

“El objetivo es llegar lo mejor posible contra el Racing y poder competir al máximo para sacar los tres puntos, hay que ir poco a poco.