A Javier Aguirre le depara un inicio aguerrido en su vuelta al futbol español al enfrentar al Racing

Javier ‘El Vasco’ Aguirre regresa al banquillo de LaLiga con el reto de escalar y devolver estabilidad al Valencia. El técnico mexicano ha dirigido a seis equipos de España a lo largo de 15 temporadas; ahora regresa después de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El estratega será presentado el lunes 28 de septiembre y su debut está previsto para el domingo 11 de octubre contra el Racing de Santander en la jornada 8 del torneo.

Racing de Santander: Así llega el rival en la clasificación

Los ‘verdiblancos’ fueron recientemente ascendidos a la primera división, después de 14 años de ausencia en la liga máxima del futbol español. Actualmente, están en la decimosexta posición de la tabla con 7 puntos, mientras que el Valencia está en el decimonoveno con 4 puntos. Así pues, los ‘Che’ tuvieron un inicio crítico de temporada que los mantiene en el penúltimo lugar de la tabla.

El Racing de Santander ha registrado 2 victorias, un empate y 4 derrotas, mientras que el Valencia cuenta con una victoria, un empate y 5 derrotas, lo que ha provocado que los murciélagos se encuentren en terreno peligroso sobre un posible descenso.

Javier Aguirre acepta la misión de rescatar al Valencia del penúltimo lugar de la tabla. REUTERS

Ventana de oportunidad para Aguirre en fecha FIFA

Con la llegada de la fecha FIFA el Vasco tiene oportunidad de implementar sus procesos sin mucha restricción, ya que contará con una plantilla casi completa durante estas dos semanas.

El equipo Che cuenta con tres internacionales para este septiembre y octubre:

Aliou Dieng - Mali.

Ryunosuke Sato - Japón.

Stole Dimitrievski - Macedonia del Norte.

De estos futbolistas, dos de ellos son titulares indiscutidos del Valencia, no obstante, el estratega mexicano podrá acelerar su proceso de adaptación con el conjunto al contar con casi todo su plantel.

¿Cuál fue el último partido de Javier Aguirre en España?

Antes de llegar a la Selección Mexicana, Aguirre se encontraba dirigiendo al RCD Mallorca en LaLiga, el cual hasta ese momento era su sexto equipo en España. Su último partido en el banquillo ibérico fue el 26 de mayo de 2024 y se despidió con un triunfo contra el Getafe, dando cierre oficialmente a su permanencia con los bermellones.

Javier Aguirre inicia su séptimo capítulo en el futbol español, después de despedirse con una victoria del Mallorca. Reuters

Arranca la era de Aguirre con el Valencia

El reto de tomar al Valencia en un momento crítico no es ajeno para el Vasco. A lo largo de su trayectoria en España, el estratega mexicano ha demostrado una capacidad única para rescatar a planteles golpeados anímicamente dotándolos de carácter competitivo.

Con tres semanas por delante para pulir detalles y un vestuario casi intacto para trabajar, Javier Aguirre tiene el escenario ideal para sembrar las bases de su proyecto. La visita al Racing de Santander representa la primera prueba para un Valencia que necesita reencontrarse con su mejor versión y escalar posiciones en LaLiga.