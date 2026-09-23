Las frases de Javier Aguirre que enamoraron al Valencia

Aficionados de Valencia celebraron la llegada de Javier Aguirre al conjunto Che para afrontar el resto de la temporada 2026/27 de LaLiga, donde el estratega mexicano intentará salir de los puestos de descenso y quedar lo más cerca posible de competencias europeas; estas son las frases que terminaron enamorando a unos seguidores ávidos de buenos resultados.

Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés, Mallorca –y ahora Valencia- son los clubes dirigidos por el Vasco en España, técnico ‘pintoresco’ que dejó huella con su característico estilo, manteniéndolo con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, y consiguiendo un resultado que hace soñar a los Naranjeros con salvarse del descenso.

Valencia será el séptimo equipo de Javier Aguirre en España. Mexsport

Fue mediante redes sociales donde los seguidores mencionaron cuáles son las frases de Javier Aguirre que marcaron las conferencias de prensa o su paso por el futbol español, desatando risas y un sentimiento de que Valencia podrá alejarse de los sitios de descenso antes de culminar la primera vuelta de LaLiga:

“Me la suda”.

“Un whisky y a dormir”.

“Le dijo a Gordon “fuck you”.

“Yo creo que nos chingaron, eso es lo que creo”.

“Ante la duda, la más tetuda, porque el árbitro dudó”.

“Tengo los pies congelados, cuando hace frío pónganse bolsas”.

“Me fui a mi casa, me fui a Valladolid, me eché un Gin tonic agustito y se me olvidó regañarlos”.

“Muy bien hijo de tu p*ta madre, muy bien Oscarito cabr*n, qué tirazo la p*ta madre que te parió”.

El debut de Javier Aguirre con Valencia se dará hasta después de la presente Fecha FIFA, siendo el domingo 11 de octubre la fecha marcada en el calendario para enfrentar al Racing de Santander en la cancha de El Sardinero.

BFG