Virgil van Dijk confronta a periodista que lo acusó de afectar a Países Bajos en el Mundial de 2026

El capitán de la Selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, protagonizó un tenso y directo cruce de palabras con la prensa deportiva de su país durante la concentración de la Oranje en las instalaciones de Zeist. El experimentado defensor estrella del Liverpool FC confrontó públicamente al polémico periodista Valentijn Driessen, de la cadena De Telegraaf, a quien acusó de forma directa de difundir información falsa sobre su rol en el vestuario, enturbiando de manera innecesaria el ambiente del plantel previo al debut en la UEFA Nations League.

El detonante de la molestia del zaguero central fue una columna escrita por Driessen tras la estrepitosa eliminación de la selección neerlandesa ante Marruecos en la pasada Copa del Mundo de 2026. En dicho artículo de opinión, el periodista afirmó que el defensor había presionado a la directiva para modificar el esquema táctico del grupo. Van Dijk le respondió de forma contundente en plena rueda de prensa.

Afirmar que destruí el fútbol holandés es completamente infundado y absurdo. El plan funcionó durante 89 minutos y no tomé esa decisión por mi cuenta. Actuamos juntos, somos un equipo".

​Virgil van Dijk / Defensa de Países Bajos

La atmósfera en la sala de prensa se volvió sumamente hostil cuando el reportero intentó defender su postura, reprochándole al futbolista una supuesta actitud distante y de mal humor ante las críticas de los medios especializados. Ante el cuestionamiento, el jugador concluyó la discusión con firmeza.

Siempre he sido un profesional abierto con los medios de comunicación. Pero cuando se difunden falsedades con la única intención de perjudicar mi carrera, hay que hablar claro. No podemos quedarnos callados ante esas acusaciones".

​​Virgil van Dijk / Defensa de Países Bajos

Respaldado en el inicio de la era de Xavi Hernández

Virgil van Dijk volvió a la Selección de Países Bajos después de charlar con Xavi Hernández, el nuevo entrenador. AFP

A pesar del amargo altercado con la prensa local, la conferencia de prensa sirvió para que Van Dijk confirmara de manera oficial que seguirá liderando al combinado nacional bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, desmintiendo categóricamente los rumores sobre un posible retiro internacional tras la justa mundialista. El central de 35 años respaldará la renovación del proyecto de la Oranje en este nuevo ciclo competitivo de la UEFA.