¿Javier Aguirre se llevará algún mexicano al Valencia? ‘Vasco’ responde 

Luego de dirigir por tercera vez a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, Javier Aguirre fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador del Valencia y previo a tomar funciones, el ‘Vasco’ ya fue cuestionado sobre si llevará mexicanos a su nuevo equipo.

Javier Aguirre volverá a dirigir en España tras su tercera etapa con Selección Mexicana. Mexsport

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, apunto de tomar su vuelo rumbo a España, ‘Vasco’ confesó que en este momento no tiene en mente fichajes de mexicanos en el Valencia, pues el mercado de transferencias en LaLiga ya ha cerrado.

Sin embargo, Aguirre no cerró la puerta por completo y señaló que hablará con el director deportivo para analizar la posibilidad de llevar a algún compatriota en la próxima ventana de fichajes en invierno.

“Voy a sentarme con Braulio (Vázquez) que es el director deportivo, veremos que le hace falta al equipo, veremos como está el presupuesto y el mercado y tomaremos decisiones”

Este mercado de transferencias en Europa ha sido casi nulo para los mexicanos en Europa, especialmente tratándose de un verano mundialista, por lo que el regreso del ‘Vasco’ Aguirre a España podría significar una oportunidad importante para los jugadores que busquen dar el salto al ‘Viejo Continente’ o quienes ya se encuentran allá y buscan acomodo en un mejor equipo.

¿Cuándo será el debut de Javier Aguirre con Valencia?

Actualmente LaLiga de España y prácticamente todo el futbol en Europa se encuentra en pausa debido a la Fecha FIFA, es por esa razón que Aguirre tendrá que esperar unas semanas para hacer su debut de manera oficial.

El próximo partido de Valencia en LaLiga es hasta el domingo 10 de octubre cuando visite al Racing de Santander en duelo correspondiente a la Jornada 10.

Este patrón tan largo por el futbol de selecciones le beneficia a Javier Aguirre, pues tendrá tiempo para trabajar con el equipo que se encuentra sumergido en una tremenda crisis de resultados.