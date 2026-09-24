Wayne Rooney y su sorprendente cambio físico; reaparece con kilos menos y nariz ‘nueva’

Tras su retiro de las canchas en 2021 y su inmediata incursión en los banquillos como entrenador, Wayne Rooney era tema de conversación en redes sociales por su aspecto físico, esto debido a que el mítico delantero inglés se notaba con sobrepeso a una edad a la que muchos de sus compañeros seguían en activo, pero eso se acabó.

Recientemente la leyenda del Manchester United reapareció en publico para la presentación de su nueva serie ‘The Real Rooneys’ y lo hizo con un cambio de apariencia que sorprendió a propios y extraños, luciendo mucho más delgado y con una operación en el rostro.

Con al rededor de 40 kilos menos, Rooney lucía casi como en su mejor forma cuando era futbolista en activo y el futbolista aprovechó la oportunidad para desmentir rumores sobre su perdida de peso y asegurar que su proceso ha sido completamente natural.

Wayne Rooney luce cambio físico X: @The_Forty_Four

"Por lo visto, hace poco he visto que dicen que estoy usando esa cosa del lápiz (las inyecciones). Es una lástima, porque me estoy esforzando mucho para perder peso. Al parecer, dicen que estoy usando el lápiz"

De igual forma, Wayne aclaró que su operación de nariz no se debió a un tema estético sino médico, pues tenía dificultades para respirar a través de una fosa nasal y es por eso que recientemente decidió corregir dicho problema pasando por el quirófano,

"No podía expulsar aire por un lado de la nariz, así que me la arreglé"

Rooney se aleja de las canchas e incursiona en la televisión

La carrera de Wayne Rooney como entrenador dista mucho de lo que fue como futbolista y cada día está más lejos de los banquillos.

Tras acumular fracasos dirigiendo al Derby County, D.C. United y Birmingham, la última experiencia de Rooney como entrenador fue con el Plymouth Argyle de la segunda división de Inglaterra en 2024 y puede que se haya retirado como entrenador sin siquiera haberlo anunciado.

Wayne Rooney y esposa X: @BBCTheOneShow

Wayne fue claro, la televisión no es un simple capricho; es un plan de vida y hoy sin duda está más cerca de las luces y cámaras que de la cancha.