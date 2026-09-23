Javier Aguirre y los mexicanos que llevó a Europa durante su carrera

La llegada del mexicano Javier Aguirre al Valencia marca su regreso a los banquillos de La Liga. El club español confirmó que El Vasco asumirá el cargo por lo que resta de la temporada, con una opción para ampliar su vínculo por una campaña más.

Valencia será además el séptimo equipo español que dirija Aguirre, quien a lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su regreso también abre una posibilidad que ya se presentó en anteriores etapas: que algún futbolista mexicano pueda encontrar en el entrenador una vía para dar el salto al futbol europeo.

Aguirre ya recurrió a jugadores compatriotas durante sus experiencias en España y, sería en el mercado invernal que se abre la posibilidad de que ayude a los mexicanos a dar el salto europeo.

¿A que jugadores ha llevado a Europa?

Javier Aguirre ha llevado a cinco mexicanos al futbol europeo. En su nueva etapa con el Valencia, tendrá la posibilidad de aplicar nuevamente la fórmula.

Manuel Vidrio

El exdefensa del Pachuca llegó a España después de disputar el Mundial de Corea y Japón 2002 bajo las órdenes de Aguirre. Sus actuaciones en aquella Copa del Mundo convencieron al técnico de incorporarlo al Osasuna.

Vidrio comenzó con participación importante y hasta tuvo la oportunidad de disputar un partido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Sin embargo, su protagonismo disminuyó rápidamente y apenas permaneció seis meses en Pamplona. Terminó jugando cinco encuentros de LaLiga antes de regresar al futbol mexicano.

Carlos Ochoa

También fue Aguirre quien abrió para Carlos Ochoa las puertas del futbol español. El delantero dejó a Tigres para incorporarse al Osasuna en 2002, en una apuesta que generó expectativa tanto en México como en España.

Su paso por Europa, sin embargo, fue breve. Ochoa solamente participó en tres partidos de LaLiga y no consiguió marcar. A comienzos de 2003 volvió a Tigres para continuar su carrera en México.

El Vasco junto a Carlos Ochoa y Manuel Vidrio. Redes sociales

Efraín Juárez

Después de probar suerte en Escocia con el Celtic, Efraín Juárez encontró una nueva oportunidad en España cuando Aguirre tomó las riendas del Zaragoza en 2011.

El lateral surgido de Pumas se convirtió rápidamente en una de las principales opciones del técnico mexicano por la banda derecha. Durante la primera mitad de aquella temporada disputó 15 partidos de LaLiga. Su estancia en Zaragoza terminó tras la salida de Aguirre a finales de 2011 y posteriormente regresó al Celtic.

Pablo Barrera

El caso de Pablo Barrera fue diferente. El extremo ya había emigrado a Europa para jugar con el West Ham de Inglaterra cuando Aguirre lo incorporó al Zaragoza en 2011.

Con el técnico mexicano tuvo un papel importante y acumuló 15 apariciones en LaLiga durante la primera parte de la campaña. A diferencia de Juárez, Barrera permaneció en el equipo después de la salida de Aguirre, aunque su participación disminuyó considerablemente.

Hector Moreno

Uno de los mexicanos que mejor aprovechó una etapa bajo las órdenes de Aguirre fue Héctor Moreno. El defensa ya estaba en el Espanyol cuando el técnico llegó al banquillo en 2012 y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental