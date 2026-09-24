¡Adiós a una pionera! Ingolstadt despide a Sabrina Wittmann

Sabrina Wittmann dejó de ser entrenadora del Ingolstadt, con lo que terminó una etapa que la convirtió en pionera dentro del futbol alemán.

El club de la tercera división decidió destituir a la estratega de 35 años después de que tres derrotas en sus últimos cuatro partidos dejaran al equipo en la posición 13 de un campeonato compuesto por 20 clubes y complicaran sus aspiraciones de pelear por el ascenso.

Wittmann había hecho historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino dentro de las tres principales categorías de Alemania, luego de asumir inicialmente de manera interina.

Su oportunidad comenzó como una solución provisional para cuatro encuentros, pero Ingolstadt permaneció invicto durante ese periodo, resultado suficiente para que la directiva terminara por entregarle el puesto de manera permanente.

El director deportivo Harald Gärtner explicó que el club consideró necesario realizar un “cambio de rumbo” después de analizar tanto los resultados recientes como la evolución general del proyecto.

Para Wittmann, sin embargo, la separación llegó antes de lo que esperaba.

La entrenadora reconoció que deseaba continuar al frente del equipo, aunque señaló que ya no existía la confianza necesaria por parte de la institución para mantener el proyecto.

Una vida ligada al Ingolstadt

La salida tuvo además un significado especial para Sabrina Wittmann, quien llevaba prácticamente toda su carrera profesional vinculada al Ingolstadt.

La alemana comenzó a desempeñar diferentes funciones técnicas en la institución desde 2009, después de descubrir su pasión por el futbol durante una etapa como estudiante de intercambio en Estados Unidos.

Para mí, el Ingolstadt fue más que un simple club. Aquí me sentía como en casa”, expresó tras conocerse su salida.

Durante su etapa como entrenadora, Wittmann señaló que la gestión humana era una de sus principales fortalezas, aunque reconoció que necesitó tiempo para acostumbrarse al mayor escrutinio generado por ocupar un puesto poco habitual para una mujer dentro del futbol masculino profesional.

Su llegada al banquillo formó parte de un periodo de avances para las entrenadoras en Europa. Posteriormente, Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo dentro de una de las grandes ligas europeas cuando tomó de manera interina al Union Berlin durante cinco encuentros.

El Ingolstadt no anunció de inmediato quién ocupará el lugar de Wittmann, quien se marchó después de más de dos años en el banquillo y tras abrir una puerta que hasta 2024 ninguna mujer había conseguido cruzar dentro de las principales categorías masculinas de Alemania.