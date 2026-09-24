¿Cuánto pagarías por un pedazo de Old Trafford? Manchester United vende su césped

Old Trafford ya no solo se visita: ahora también se puede llevar a casa un pedazo de su cancha. El Manchester United puso a la venta fragmentos del césped retirado durante la renovación del estadio, con un precio de 125 libras por pieza, alrededor de 165 dólares.

El club levantó por completo el terreno de juego en junio, una intervención que no se realizaba desde hacía 14 años. Algunas secciones de la antigua superficie fueron conservadas y colocadas en cubos de cristal para ofrecerlas a los aficionados como artículos de colección.

Tony Sinclair, encargado del mantenimiento de la cancha, realizó el retiro del césped. Según explicó el Manchester United, la renovación busca mejorar el drenaje del agua y las condiciones de la superficie para los futbolistas. El cambio dejó, además, material suficiente para convertir una parte del campo en recuerdos destinados a los seguidores.

La propuesta tiene un atractivo particular para quienes han seguido al equipo durante décadas. Old Trafford fue el escenario de numerosos títulos del United, especialmente durante la etapa de Sir Alex Ferguson. Bajo su dirección, los Red Devils conquistaron 13 títulos de la Premier League y dos de la Liga de Campeones.

El Manchester United puso a la venta fragmentos del césped de Old Trafford, conservados en cubos de cristal tras la renovación de la cancha. manutd.com

El césped también guarda las derrotas

La antigua cancha fue testigo de celebraciones, pero también de resultados que los aficionados preferirían olvidar. Ahí, el Manchester United sufrió una derrota de 5-0 ante el Liverpool y otra de 6-1 frente al Tottenham.

Más recientemente, los Red Devils dejaron escapar una ventaja de 2-0 contra el Brighton en la Copa de la Liga inglesa y terminaron derrotados 3-2. Aquel resultado significó la primera ocasión en 42 años que el equipo perdió en casa después de marcharse al descanso con ventaja.

El fragmento que recibirá cada comprador no permite saber en qué zona exacta de la cancha estuvo ni a qué partido corresponde. Su valor como recuerdo está en su procedencia: es parte del terreno de juego de Old Trafford antes de la renovación.

Así, mientras el Manchester United estrena una superficie pensada para mejorar las condiciones de juego, los aficionados tienen la posibilidad de conservar una pequeña parte de la anterior. Eso sí: deberán pagar 125 libras para ponerla en su vitrina.