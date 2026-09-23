Valencia y la verdadera razón por la que firmaron Javier Aguirre

El anuncio oficial por fin llegó y la mañana de este miércoles Javier Aguirre fue presentado como el nuevo entrenador del Valencia y se reveló la verdadera razón por la que el entrenador mexicano fue contratado por este histórico club de España.

En conferencia de prensa de la presentación, Braulio Vázquez, director deportivo del club, explicó los motivos por los que Valencia buscó al ‘Vasco’ Aguirre y resaltó su valentía ante este tipo de retos a los cuales ya está acostumbrado en LaLiga.

De igual forma el directivo reconoció la facilidad del DT mexicano para formar buenos grupos dentro del vestidor, algo importante de cara a la lucha por la permanencia.

“Uno de sus valores más importantes es la gestión del grupo y al final el contexto Valencia no le asusta. Necesitamos a alguien que no le asusten los retos, conoce LaLiga y conoce el Valencia que también es importante”

Javier Aguirre pone cláusula de renovación en Valencia

Al ‘Vasco’ Aguirre no le asustan los retos de esta magnitud y salvar del descenso a un histórico de España parece no ser suficiente para el exentrenador de la Selección Mexicana, es por esa razón que Javier se puso objetivos altos para final de temporada.

Diversos medios en España reportan que Javier Aguirre tiene una cláusula de renovación automática en Valencia, sin embargo, esta no está sujeta a la permanencia en Primera División, sino a la clasificación a competiciones europeas.

Aguirre firmó hasta final de temporada (2027), pero en caso de que Valencia consiga boleto a Conference League o Europa League, el ‘Vasco’ tendrá un año más de contrato.

Importante señalar que esta cláusula la puso el propio entrenador, así lo confirmó el director deportivo en la presentación.

Javier Aguirre sumó su tercer Mundial con México. REUTERS

“Una de las cláusulas para renovación la puso él, una cláusula super ambiciosa”

Aunado a esto, Aguirre también tiene cláusula de salida y en caso de que el equipo siga en puestos de descenso al arrancar la segunda vuelta de la temporada, Valencia podrá rescindirle el contrato sin algún tipo de penalización económica.