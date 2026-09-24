"¡Águilas invencibles!" Xcaret Pineda confía en mantener el invicto del América en la Liga Femenil 

El América es el equipo que tiene todos los reflectores de la Liga Femenil, en el Apertura 2026. Está invicto, con ocho ganados y uno empatado. Además, los logros como la tripleta de coronas (Liga MX, Concacaf y Campeón de Campeonas) las mantiene elevadas y con sensaciones de ser invencibles, presumió la medicoampista Xcaret Pineda.

"Invencibles... Sí, pero creo que cada equipo siempre va a tener sus momentos difíciles, creo que es muy difícil para un equipo seguir ganando todos los partidos, entonces siempre habrán momentos donde no se juega al cien, hay muchas cosas por mejorar.

"Esta semana vamos entrenado súper bien, hemos trabajado muy duro y creo que eso nos motiva más para para mejorar y para estar preparadas para los próximos partidos", explicó la mediocampista de 22 años.

El leve golpe de humildad de las Águilas lo recibieron en la jornada pasada, en el empate 2-2 con el atlas Femenil.

Mayor atención contra el León Femenil

Para la jornada 9 del Apertura 2026, el América Femenil visitará al León, equipo del Grupo A y que marcha en quinta posición tras cuatro juegos ganados y cuatro perdidos.

"Un rival muy agresivo, nos va a presionar, nos va a agarrar en contraataques, entonces sabemos que esa presión -las pérdidas de balón- serán muy importantes, sabemos que debemos tener el balón para jugar nuestro partido, más que nada es muy importante para nosotros siempre tener nuestro estilo, nuestro partido y sabemos que con eso vamos a sacar los tres puntos".

Quiero siempre ayudar al equipo lo más que pueda, bueno si es metiendo goles o ayudando en el ataque, pero sobre todo una debe ser constante".

En el Apertura 2026, Xcaret Pineda registra cinco juego, tres como titular, para un total de 229 minutos.