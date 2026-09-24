La Liga de Expansión no tiene el nivel que tenía la Liga de Ascenso: Javier Aquino

El mediocampista de FC Juárez, Javier Aquino, cuestionó el nivel futbolístico que tiene actualmente la Liga de Expansión, la cual está peleando con la Federación Mexicana de Futbol para que reinstauren el sistema de ascenso al máximo circuito.

Aquino dejó entrever que la calidad del circuito ha disminuido con respecto a décadas anteriores cuando se llamaba Primera División A o Liga de Ascenso.

Yo estuve aproximadamente tres años en la Liga de Ascenso, porque también hay que decirlo, la Liga de expansión tampoco tiene el nivel que tenía la Liga de Ascenso antes. Para pedir algo primero hay que ver lo que hacemos”, comentó el jugador en conferencia de prensa.

Javier Aquino debutó como futbolista profesional con La Máquina de Cruz Azul en el Torneo Apertura 2010. Previamente, militó con el equipo Cruz Azul Hidalgo de la Liga de Ascenso.

“Hay que ver el nivel que mantienen los equipos de Liga de Expansión ahora, que realmente también no creo que sea el máximo nivel la Liga de Expansión ahora, como en su momento lo tuvo la Primera A. Ahí te topabas equipos como Necaxa, Veracruz, equipos de mucho nivel y ahora realmente yo creo que no sucede eso”, añadió.

¿Es el ascenso y descenso la solución para el futbol mexicano?

Javier Aquino mostró un nivel en su carrera que lo llevó a participar en dos Copas del Mundo, Brasil 2014 y Rusia 2018. Lleva 16 años como futbolista profesional y fue uno de los históricos jugadores que conformaron el equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pese a toda su experiencia, el jugador del equipo fronterizo no considera que el regresar a la Liga de Ascenso la posibilidad de ascender a la Primera División no es la solución a los problemas del futbol mexicano.

Javier Aquino debutó en 2010 con La Máquina de Cruz Azul Mexsport

“No creo que tenga que ver absolutamente todo con el ascenso y descenso, sí es una parte que puede sumar, claro. Que se hagan las normas. Que vuelva, si eso es lo mejor para el futbol mexicano, pero creo que también hay muchas decisiones arriba que se pueden cambiar para el futbol mexicano y tampoco se hace”, dijo.