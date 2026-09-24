¡Listos para debutar! América ya cuenta con Santiago Bueno y Ramos Mingo

Refuerzos listos en Coapa. Tuvieron que pasar 10 Jornadas del Apertura 2026 para que el Club América pudiera contar con todos sus refuerzos y este fin de semana, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo están listos para debutar con las Águilas.

Previo al duelo ante Necaxa el Club América utilizó sus redes sociales para anunciar que los dos nuevos defensas centrales del equipo están listos para tener sus primeros minutos este domingo en Aguascalientes.

El club resaltó el compromiso con el que los dos Santiagos defenderán los colores azulcrema.

“Oficialmente listos, convertidos en Águilas y con ganas de dejarlo todo en la cancha. ¿No es así, Santiagos?”

El último partido disputado por el América fue el Clásico Nacional vs Chivas, duelo en el cual Guillermo Almada saltó con Emilio Lara y ‘Shocker’ Vázquez en la central, dos hombres poco habituales es el once inicial. Debido a esto, la pareja de Santiagos apunta a ser la dupla del fin de semana.

Una de las ventajas que tendrán los dos centrales extranjeros para debutar esta Jornada 10 es la sede del encuentro, pues al ser un partido fuera de la Ciudad de México, Bueno y Ramos Mingo no sufrirán con el tema de la altitud.

América no tiene equipo completo

Es importante señalar que a pesar de poder tener disponibles a sus últimos dos fichajes, el Club América no podrán tener plantel completo para este fin de semana ante Necaxa, esto debido a las bajas que tiene el equipo por la Fecha FIFA.

América es uno de los equipos que más futbolistas pierde durante este paro de selecciones, pues no solo pierde a los jugadores de la Selección Mexicana, sino que además también se marchan dos extranjeros más, siendo un total de 4 jugadores con los que no podrá contar.

Brian Rodríguez con la Selección de Uruguay MEXSPORT