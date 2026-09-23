Oficial: Javier Aguirres es nuevo técnico del Valencia CF

Es oficial: Javier el Vasco Aguirre vuelve a los banquillos para dirigir al Valencia en la liga española. Luego de su participación en el Mundial 2026, con la Selección Mexicana, el entrenador azteca regresa al futbol para asumir el reto de sacar a los murciélagos de los últimos lugares de la clasificación general de LaLiga. Así lo anunció este miércoles el histórico club ibérico.

El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional”, precisó el Valencia en su comunicado.

El mexicano puso fin a su tercera etapa como estratega del Tri tras quedar eliminado en octavos del Mundial de Norteamérica, luego de perder 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Javier Aguirre sumó su tercer Mundial con México. REUTERS

Javier Aguirre vuelve a España

En su extensa carrera, Aguirre ya entrenó a varios equipos españoles: Osasuna (2002-2006), Atlético de Madrid (2006-2009), Zaragoza (2010-2011), Espanyol (2011-2014), Leganés (2019-2020) y Mallorca (2022-2024).

También cuenta con varias experiencias internacionales al frente de clubes y selecciones, pues comandó a Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. A punto de cumplir 68 años, el próximo 1 de diciembre, y lejos de retirarse, Aguirre acepta ahora el reto de socorrer al Valencia, uno de los históricos del futbol español que ha venido a menos en los últimos años.

El reto del Vasco, sacar al Valencia de su crisis

Tras las primeras siete jornadas de LaLiga, el Valencia ocupa el penúltimo puesto de la tabla general del campeonato, con solo cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. El equipo registra apenas cuatro anotaciones a favor y 13 en contra.

Estos malos resultados llevaron al club, propiedad del multimillonario singapurense Peter Lim, a cesar al anterior entrenador, Carlos Corberán.

Después del parón internacional de selecciones, el Valencia volverá a jugar el 11 de octubre en la cancha del Racing de Santander, otro de los equipos que pelea por la permanencia en la máxima categoría del futbol español.

REUTERS

Valencia presentará al Vasco el próximo lunes

La entidad blanquinegra también informó en su comunicado que Javier Aguirre será presentado el próximo lunes.

Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla”.

Además, el Valencia CF destacó la carrera de su nuevo entrenador: “ Entre sus principales logros en España se encuentra la clasificación para la UEFA Champions League con el CA Osasuna. A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

Valencia, un histórico venido a menos

El Valencia ha sido campeón de liga en seis ocasiones y vivió su mejor momento a comienzos de este siglo, bajo las órdenes de Rafa Benítez, cuando conquistó dos campeonatos, en 2002 y 2004, además de llegar a dos finales consecutivas de la Liga de Campeones: perdió contra el Real Madrid en 2000 y frente al Bayern Munich en 2001.

Aguirre regresa así al futbol español para encarar un nuevo desafío en su extensa trayectoria, ahora al frente de uno de los clubes históricos de LaLiga y con el reto de permanecer.

Con información de AFP.

*mcam