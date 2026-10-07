Javier Aguirre: ¿Cuándo y dónde ver su debut con el Valencia en LaLiga?

Javier Aguirre vivirá su séptima etapa dirigiendo en el futbol español, ahora buscará potenciar el rumbo de los naranjeros del Valencia, equipo que se encuentra hundido en la parte baja de La Liga durante la actual campaña. El debut del timonel está programado para disputarse el próximo domingo 11 de octubre ante el Racing de Santander.

El mexicano llega al cuadro naranjero tras firmar la mejor fase de grupos de la Selección Mexicana en su historia, donde consiguió tres victorias, marcó cinco goles, y no recibió anotación hasta la ronda de Octavos de Final contra Inglaterra. Por su parte, el Valencia viene de una temporada repleta de altibajos, en la que jugar de visita fue el mayor de sus verdugos, al caer en 10 ocasiones.

En la actual campaña la escuadra española se encuentra en la parte baja de la tabla, sólo ha podido sumar cuatro puntos de 21 posibles; y se ha caracterizado por ser endeble en defensa y ataque, ya que su productividad arroja cuatro goles a favor, y 13 en contra. Por lo que Javier Aguirre deberá sacar a flote el barco para evitar posibles problemas de descenso.

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre en sus debuts en España?

Javier Aguirre llega a su nuevo debut en La Liga con un registro de seis estrenos anteriores: dos triunfos, tres empates y una derrota. Su primera aparición fue con Osasuna en la temporada 2002-03, cuando igualó 2-2 ante Villarreal. Cuatro años después, al frente del Atlético de Madrid, consiguió su primera victoria en un debut al derrotar 0-1 al Racing de Santander.

Con Zaragoza, en 2010-11, inició con un empate 1-1 frente al Getafe; posteriormente, con Espanyol, abrió la temporada 2012-13 con un 0-0 ante Granada. Su siguiente estreno fue con Leganés, en 2019-20, y terminó con victoria de 1-0 sobre Alavés. Finalmente, con Mallorca, en 2021-22, sufrió su único descalabró al caer 1-0 contra Getafe. En esos seis debuts, el técnico mexicano consiguió nueve de los 18 puntos disponibles.

El debut de Javier Aguirre será el domingo 11 de octubre en El Sardinero ante Racing de Santander. Cortesía: Valencia

¿Dónde ver el debut de Javier Aguirre?

El domingo 11 de octubre el Valencia dirigido por Javier Aguirre enfrentará al Racing de Santander en el estadio El Sardinero. El encuentro está programado a disputarse a las 13:00 horas del centro de México; y la transmisión se podrá seguir a través de SKY Sports.