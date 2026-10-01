“Intenso y buena gente”: Así describen a Javier Aguirre en Valencia

El pasado 23 de septiembre Javier Aguirre fue anunciado como el nuevo entrenador del Valencia y bastaron tan solo unos cuantos días algunas sesiones de entrenamientos para que sus jugadores se dieran cuenta de lo que es la personalidad del ‘Vasco’.

Pablo Maffeo, central del Valencia que ya tuvo como entrenador al ‘Vasco’ en Mallorca, reveló ante los medios como es la personalidad del estratega mexicano, a quién lo catalogó con intenso en cuanto al trabajo se refiere, pero en lo personal con un muy buen trato con los futbolistas.

“Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente. Sobre todo es buena gente. Como lo veis vosotros es con nosotros, es muy cercano y bueno, al final ahí está tanta carrera pues también es por algo"

Maffeo también reveló que algunas de las icónicas frases del entrenador mexicano ya se hicieron presentes en las practicas del Valencia y asegura que conforme pasen las jornadas, también las escucharán los reporteros en conferencia de prensa.

“’Se juega como se entrena’, dice él y bueno, tiene muchas frases más que ya sabéis aquí todos y yo me sé alguna más que irán saliendo. A mí me hace mucha gracia una que dice: ‘Sin técnica no hay táctica’. Esa me encanta. El otro día la dijo por primera vez y yo me empecé a reír. La escucharemos muchas muchas veces más”

Javier Aguirre fue presentado como entrenador del Valencia y habló de los pasos que seguirá antes de definir posibles refuerzos. @IG: valenciafc

¿Cuándo debuta Javier Aguirre con Valencia?

Actualmente LaLiga se encuentra en parón debido a la Fecha FIFA, pero el Valencia reanude actividades en el torneo local el próximo domingo 11 de octubre cuando visiten al recién ascendido Racing de Santander.

Actualmente el Valencia se encuentra en la posición número 19 de la tabla con tan solo cuatro puntos sumados tras siete jornadas disputadas.