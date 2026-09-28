¿A cuántos mexicanos llevará Javier Aguirre al Valencia?

Tener de vuelta a un entrenador mexicano dirigiendo en la élite del futbol mundial abre la interrogante: ¿esto vendrá acompañado de la llegada de algunos jugadores nacionales?

La respuesta corta es no, o bueno, no necesariamente. Javier Aguirre acaba de tomar el mando del Valencia y conoce de primera mano a futbolista s como Roberto Alvarado, Luis Romo, Gilberto Mora y Erik Lira, a quienes dirigió en la Selección Mexicana. Pero conocerlos no significa que vaya a pedir sus fichajes.

En su presentación, el Vasco explicó que primero necesita evaluar al equipo y después hablar con Braulio Vázquez, director deportivo del club.

Yo soy empleado del club, no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio en su día, cuando tengamos los dos un tiempo prudente de conocer y ver qué necesitamos”, señaló.

La pregunta sobre nombres propios llegó por Lira. Aguirre lo llamó “un jugador sensacional”, pero extendió el elogio a otros mexicanos que, a su juicio, podrían competir en Europa. También aclaró que todavía no tiene un diagnóstico de las necesidades del Valencia, por lo que no podía responder si el mediocampista tendría cabida en la plantilla.

El Vasco quiere conocer primero a los jugadores que ya tiene. Dijo que ha empezado a conversar individualmente con ellos y que todos merecen una oportunidad. Aunque sabe que el equipo cuenta con tres centrales lesionados, sostuvo que hablar de posibles fichajes corresponde también al club. “Siempre he trabajado con lo que me han dado”, afirmó.

Solo dos llegaron de México por gestión de Aguirre

El pasado del Vasco en España ofrece una pista sobre lo que podría ocurrir. Seis mexicanos han jugado bajo sus órdenes en clubes de ese país, pero únicamente Manuel Vidrio y Carlos Ochoa salieron del futbol de México para llegar a Europa por gestión de Aguirre. Ambos se incorporaron al Osasuna hace 24 años, en 2002.

En el mismo club, Aguirre hizo debutar en Primera División a Juan Ángel Seguro, nacido en México, aunque formado en España y procedente del filial del Osasuna. Más tarde dirigió a Efraín Juárez y Pablo Barrera en el Zaragoza: los dos llegaron cedidos cuando ya pertenecían a equipos europeos. Su sexto compatriota fue Héctor Moreno, quien ya jugaba para el Espanyol antes de la llegada del entrenador.

Por ahora, Aguirre no ha señalado a ningún mexicano como objetivo del Valencia. Su próximo paso será definir con Braulio Vázquez qué necesita el equipo. Solo entonces se sabrá si alguno de sus antiguos dirigidos puede sumarse a la lista.