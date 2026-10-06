"El objetivo era ver quién puede estar o no en la Selección Mexicana": Rafael Márquez

Rafael Márquez deja ver que su figura de autoridad pronto tomará tintes de mayor rigor. El corte de caja del entrenador de la Selección Mexicana será notable para los próximos juegos, su primer serie oficial en la Concacaf Nations League, cuartos de final contra Jamaica.

"Lo que menos me gustó (de la derrota ante Chile, por 2-0), obviamente nos costó el funcionamiento, empezamos con dudas, nos ganaron fácil las espaldas, intentamos sacar el mejor equipo respecto a las cargas de esta semana se notó que no fue el mejor, pero te das cuenta de que le diste oportunidad, minutos, a todos. Ya estaba desde un principio, para intentarlos ver, fue el objetivo de ver quién puede estar o no en la Selección", advirtió el estratega nacional desde el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

A Rafa Márquez se le cuestionó también por el lado positivo de la gira en Estados Unidos, luego de plantar empates con Colombia (1-1) y Perú (1-1), y par de derrotas frente a Estados Unidos (3-0) y Chile (2-0).

"Por momentos se mostró lo que queremos en ofensiva y defensiva, peor nos ocupa seguir trabajando y contundentes en ambas áreas, lo principal era eso, que en el proyecto le dimos oportunidad a gente joven, ya sacaremos después conclusiones, pasar página y prepararnos para lo que viene.

"Lo importante es que vimos a muchos jóvenes, a muchos para saber cómo se comportaban, para eso eran los amistosos, tenemos más claridad para el siguiente compromiso, es más serio y sabremos a la gente que llevaremos a esos compromisos", explicó.

En la agenda del Tricolor, en noviembre próximo la Selección Mexicana se medirá en cuartos de final a Jamaica, en los cuartos de final de la Nations League Concacaf.

"El equipo pierde en desconfianza, hay gente de la que sacamos conclusiones, ya veremos qué necesitamos para un partido de mayor importancia", añadió Márquez.

¿Se perdió la esencia del Tricolor del Vasco Aguirre?

Rafa Márquez también encaró una fuerte comparativa. Lo que trabajó la Selección Mexicana en la era mundialista 2026 de Javier Aguirre -en la que Márquez fungió de auxiliar- y la nueva era rumbo a la justa mundialista del 2030.

"Nos faltó contundencia en ambas áreas, desde luego comparar un Mundial con amistosos y una defensa diferente a la del Mundial, no hay comparación, son chicos que en su momento han jugado juntos, esto debemos seguirlo trabajando, hay mucho margen de mejora.

"Tratar de seguir reforzando, ver qué nos falta en estos partidos, ser más contundentes en las áreas y seguir con la confianza de que la siguiente podamos contar con gente que venimos trabajando, obvio un pilar es César Montes (baja de la defensa central por lesión)".

Crisis goleadora

Rafa Márquez también es consciente de los daños colaterales que significaron las bajas de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, al tiempo que dio su respaldo al resto de ofensivos para recuperar la racha goleadora.

"Más que preocuparme, me ocupa ayudar a esta gente que tenga más ritmo, más partidos, por ejemplo, Santi no tiene tantos minutos (en el Porto), necesitamos gente que está en Europa, pero que no cabe la duda que en el próximo partido trataremos de tener lo mejor para ese momento... Ya veremos el análisis con calma y hablar con cuerpo técnico".