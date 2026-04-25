Jared Borgetti y Oribe Peralta se juntan para inspirar a una nación previo al Mundial 2026

Los goleadores en la historia del futbol mexicano Jared Borgetti y Oribe Peralta coincidieron en su anhelo de inspirar mediante sus goles a nuevas generaciones. Los exfutbolistas ponen de referencia a leyendas y Mundiales disputados, con la apuesta de que en México “sí existe talento”.

Borgetti, segundo lugar del top-10 de máximos anotadores de la Selección (46), fue contundente con niños y jóvenes sobre la ardua labor de perseguir los sueños, al tiempo que puso como sus referentes a leyendas como Enrique Borja y Manuel Negrete.

“Escuchar del gol de Borja (en el Mundial de Inglaterra 1966 contra Francia) y escuchar a Manuel Negrete, es motivante. Verlos cómo disfrutaban lo que estaban haciendo, uno soñaba con estar en su lugar y hacer lo mismo.

“Niños, sueñen con lo que quieran ser, todo se logra trabajando fuerte, buscando salir adelante, buscando a gente que te ayude a crecer, que quiere el bien para ti, porque los tropiezos en la vida son comienzos para ir por el camino correcto”, reflexionó Borgetti, embajador de la marca Jumex durante el lanzamiento de la campaña “Juega México”.

Oribe Peralta y Enrique Borja con directivos de la campaña "Juega México". Christian Mendoza/Excélsior

“Todos tenemos situaciones complicada en la vida, esta campaña es motivante, te enseña que trabajar en equipo es de lo más increíble, que vean para adelante, sueñen, visualicen y seguro conseguirán lo que más desean en el mundo”, añadió el dos veces mundialista ( Corea-Japón 2002 y Alemania 2006).

Mientras que Oribe Peralta y su personalidad jovial complementó el mensaje para las nuevas generaciones, a quienes recalcó que en nuestro país el talento para jugar futbol sí existe.

“Todos aquí fueron inspiración para mí y por eso quiero inspirar a los demás, para ser mejores. En México hay calidad impresionante, calidad y talento, somos capaces de conectar con inspiración y eso ayudará a tener un mejor país, feliz de estar con ellos (Enrique Borja, Manuel Negrete y Jared Borgetti), agradecido con la vida por la oportunidad de recibir tanto cariño de ustedes”, compartió Peralta, también dos veces mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.