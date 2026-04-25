¿México, campeón del Mundial 2026? Manuel Negrete es tajante con la Selección  

El exfutbolista Manuel Negrete sueña con que el ciclo mundialista termine de forma redonda para la Selección Mexicana: anfitrión y campeón de la Copa del Mundo 2026.

Así es Manolo, de aspiraciones gigantes que cumplió sobre la cancha y en la vida personal.

"Es de gran importancia el portar la playera de la Selección, los jugadores deben tener esa responsabilidad de quedar bien con el público, que se crean que pueden ser campeones del mundo, sino terminamos como muchas otras selecciones, hemos soñado en tener un campeonato del mundo, apostemos por ellos (esta generación que dirige Javier Aguirre)”, reflexionó Negrete.

La leyenda de la Selección Mexicana y de los Pumas disputó una Copa del Mundo y como anfitrión, la de 1986. Aquella edición es especial para la historia del futbol mexicano, por tratarse junto con la edición de 1970 la mejor actuación de México en Mundiales (eliminado en cuartos de final ante Alemania, en tanda de penales).

En México 1986, Manuel Negrete se consagró más allá de su liderazgo en el mediocampo. Se hizo uno con la inmortalidad, al anotar con su famosa tijera en el duelo contra Bulgaria (2-0), en los octavos de final; la anotación fue reconocida en el 2018 por la FIFA como el mejor gol en la historia de los mundiales.

Parte de su legado hoy lo comparte Manuel Negrete como figura de campañas rumbo al Mundial 2026. Junto con Enrique Borja, Jared Borgetti y Oribe Peralta, fue embajador de Jumex para el lanzamiento de "Juega México", en el Parque Bicentenario de la CDMX, donde convivió con decenas de aficionados.

"Como aficionados debemos estar con México, en esta campaña me acuerdo de Jumex muchos años una empresa mexicana que ha estado en eventos importantes como el Mundial, esta campaña de Juega México la llevamos con gusto, estamos contentos", agregó el histórico exjugador.