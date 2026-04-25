GP de Miami 2026 podrá verse GRATIS y EN VIVO en todo México

La Fórmula 1 regresará a su actividad este viernes 1 de mayo con el GP de Miami 2026, mismo que podrá seguirse totalmente GRATIS y EN VIVO en todo México; habrá alternativas por streaming con costo adicional.

Tras la suspensión de los GP de Bahrein y Arabia Saudita, la Fórmula 1 contará con su cuarto fin de semana en la temporada 2026, misma que de momento es dominada por Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos, mientras que Mercedes cuenta con distancia de 45 puntos de ventaja en el liderato del Campeonato de Constructores.

La actividad se llevará a cabo del viernes 1 al domingo 3 de mayo desde el Miami International Autodrome.

* La última ocasión en la que Checo Pérez apareció en el GP de Miami, el mexicano finalizó 3º en la Sprint y 4º en la Carrera.

Todos los detalles del GP de Miami 2026

Estos son los canales en donde se podrá seguir toda la actividad en pista del Miami International Autodrome:

TV Abierta: Canal 5 (gratis y con cortes comerciales).

VIX Premium: con costo adicional pero sin cortes comerciales.

F1 TV App: incluye previas y análisis posterior de cada una de sesiones.

Dan media hora más a la práctica 1 del GP de Miami de F1 Reuters

Por su parte, estos son los días y horarios en donde estarán rugiendo los 22 motores de los pilotos que buscarán la victoria en el GP de Miami:

Práctica 1 / viernes 1 de mayo - 10:00 horas.

Calificación Sprint / viernes 1 de mayo - 14:30 horas

Carrera Sprint / sábado 2 de mayo - 10:00 horas.

Calificación / sábado 2 de mayo - 14:00 horas.

Carrera / domingo 3 de mayo - 14:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG