Excélsior 109 años. Una obra de arte, el gol de Manuel Negrete

“Una obra de arte, el gol de Manuel Negrete”, tituló Excélsior a propósito de la victoria del equipo Tricolor sobre Bulgaria en los octavos de final de México 86. El fino jugador de los Pumas de la UNAM se revolvió en el aire y anotó de media tijera. Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana, festejó dándole un fuerte jalón de pelo a Negrete, que anotó uno de los goles más bellos de la historia del futbol.

Ante 114 mil 580 espectadores, según el registro de este diario, quienes, además de presenciar la mejor actuación de la Selección en el segundo Mundial celebrado en nuestro país, “prácticamente desfallecieron por esa bella anotación de Manuel Negrete, que mereció el calificativo de la más auténtica filigrana”, de acuerdo a la crónica del reportero René Hernández Cueto.

Desde muy temprano, Negrete se notaba ansioso por anotar. Pero no por meter un gol cualquiera. Tenía que llevar su bella impronta.Negrete se movía, siempre a la ofensiva, “construyendo marejadas peligrosas; por fin tuvo su recompensa: corría el minuto 34 y Negrete recibió el balón fuera del área grandes por el lado izquierdo, lo dejó botar, miró a Javier Aguirre y, de zurda, se la tocó.

El Vasco entendió perfectamente la intención de Manuel y, de primera intención golpeó suavemente el esférico hacia dentro del área y ésta cayó a la altura correcta. Esa visión al marco de Negrete le permitió ubicar al arquero, aguantó un instante su carrera, se acomodó y alzó las piernas para prender el balón magistralmente con la izquierda, desencadenando un balazo cruzado que dejó sin oportunidad al portero Mihailov” y con una estampa que ningún aficionado al futbol olvidará.

¿Es el gol más importante de su vida?, le preguntaron a Negrete, quien señaló que sin duda era muy importante, pero que había realizado otros de mayor calidad.“Espero reunirme esta tarde con mi novia”.

El técnico Bora Milutinovic bromeó y dijo que la novoa de Negrete ya le había dicho que no se casaría con él a menos de que México ganara el Mundial.

En las calles se festejó por partida doble al grito de: “¡El díiiaaa, del paaadre, les diiimooos en la maaadreee!”