Jamaica se juega la vida rumbo al Mundial 2026

Jamaica afronta un momento decisivo en su historia. Tras aquella fugaz participación en el Mundial de Francia 1998, los Reggae Boyz sueñan con regresar a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Este martes 31 de marzo, el conjunto caribeño disputará el partido más importante en su historia reciente ante la República Democrática del Congo, ubicada en el puesto 48 del ranking de la FIFA. Ambos llegan con la misma ilusión: ganarse el boleto al Mundial 2026.

Sí, claro. Como sabes, tenemos una misión que es clasificarnos al Mundial, así que sí, es el partido más importante para nosotros en este momento. Sabemos que ellos tienen buenos nombres, pero no le quites mérito a nuestro equipo. Nosotros también tenemos buenos nombres en nuestra plantilla. Así que estamos listos para salir al campo y darlo todo”, señaló Ronaldo Webster, futbolista del KF Shkëndija Tetovo, de Macedonia del Norte.

Acerca de la presión, Ian Fray prefiere transformarla en entusiasmo y convicción. En el grupo existe la certeza de que cuentan con las herramientas necesarias para competirle al conjunto africano en un escenario de máxima exigencia.

Creo que hay más entusiasmo porque sabemos que siempre hay presión en cada partido para clasificarnos para el Mundial. Pero estamos muy emocionados. No tenemos miedo. No estamos nerviosos. Estamos listos para salir a jugar y competir”, mencionó Fray, futbolista del Inter Miami.

Además, el defensor explicó que el equipo ha realizado ajustes en su plan de juego para encarar este compromiso sin la carga que sintieron en su anterior presentación, cuando vencieron por la mínima a Nueva Caledonia en el repechaje.