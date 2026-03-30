La Euro 2028 tendrá boletos más baratos que los estacionamientos del Mundial 2026

La brecha entre la accesibilidad de la Eurocopa 2028 y el Mundial 2026 se ha convertido en un tema de conversación porque mientras la UEFA ha prometido congelar los precios para el torneo en el Reino Unido e Irlanda, la FIFA se enfrenta a duras críticas por una política de costos que muchos consideran una "traición monumental" a los verdaderos fanáticos del futbol.

Lo más impactante de esta comparativa es que, bajo la estrategia de la UEFA, un aficionado podrá comprar hasta cinco entradas para la Eurocopa por el mismo precio que costará un solo cajón de estacionamiento en un estadio del Mundial en Estados Unidos este verano.

Las promesas del Mundial 2026 han quedado lejos. Originalmente se habían prometido boletos de 60 dólares, pero la FIFA solo liberó un número reducido de estas entradas. El evento en México, Estados Unidos y Canadá será el más caro de toda la historia en cuanto a los tickets.

Entradas de la Euro vs. Estacionamientos del Mundial

De acuerdo con reportes de The Times y The Athletic, el costo promedio de un lugar de estacionamiento para el Mundial 2026 en sedes como el MetLife Stadium es de 175 dólares (aprox. $2,975 MXN), llegando incluso a los 225 dólares ($3,825 MXN) en partidos de fase de grupos. En contraste, la UEFA planea mantener sus categorías "Fans First" por debajo de las 30 libras ($645 MXN) y 60 libras ($1,290 MXN).

Esto significa que, mientras en Norteamérica gastas casi 4,000 pesos solo por aparcar tu auto, en la Euro 2028 podrías asegurar entradas para ver a una selección en toda la fase de grupos por una fracción de ese costo.

Accesibilidad: El modelo de la UEFA frente al de la FIFA

La diferencia de filosofías es clara. La UEFA ha destinado el 40% de sus boletos a las categorías más económicas y ha prohibido el "dynamic pricing" (precios dinámicos), una técnica utilizada por la FIFA que infla los costos según la demanda, similar a lo que ocurre en conciertos masivos.

Incluso para los aficionados con discapacidad, la Eurocopa ofrece un esquema "Fan First", permitiendo solicitar un boleto de cortesía para un acompañante. En el Mundial 2026, por el contrario, los seguidores deben pagar el precio total por ambos asientos.

Finalmente, la reventa marca otra gran distancia: la UEFA obligará a que las entradas se revendan a su valor nominal, mientras que la FIFA permite un mercado secundario inflado donde la propia federación retiene un 30% de comisión (15% al comprador y 15% al vendedor).