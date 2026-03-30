Julián Araujo en riesgo: lesión lo aleja del Mundial 2026

La Selección Mexicana suma una nueva preocupación en el ‘hospital tricolor’ y ahora el foco está puesto en Julián Araujo, quien podría ver comprometido su lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026tras confirmarse la gravedad de su lesión muscular.

El lateral mexicano no solo encendió las alarmas, sino que enfrenta un panorama complicado luego de que se revelara que la molestia inicial evolucionó a una distensión importante en el cuádriceps, lo que lo mantendría fuera de actividad alrededor de 8 semanas.

De acuerdo con reportes surgidos en Escocia, la lesión habría escalado a tal grado que prácticamente daría por terminada su temporada, al dejarlo sin margen real para volver a tener actividad con el Celtic en la actual campaña.

El problema va más allá del presente inmediato, ya que Araujo regresó a Inglaterra para continuar su rehabilitación en Bournemouth, club dueño de su carta, recordando que su llegada al Celtic se dio apenas a inicios de 2026 en calidad de préstamo.

La lesión llega en el peor momento posible para el defensor, quien además de perder ritmo competitivo, podría ver frenada una posible compra definitiva por parte del Celtic, situación que también impacta su futuro a corto plazo.

Pero el golpe más duro apunta directamente al Mundial.

Aunque los tiempos de recuperación indican que podría estar listo físicamente, la falta de actividad lo pone en clara desventaja dentro de la competencia por un lugar en la lista final.

Javier Aguirre ha sido claro con su postura.

“Los jugadores lesionados pueden llegar al Mundial, pero deben estar al cien por ciento”, ha reiterado el ‘Vasco’ en distintas ocasiones, dejando abierta la puerta, pero también marcando una exigencia clara.

El problema para Araujo es el timing.

Se estima que no tendría actividad hasta finales de mayo, justo cuando el cuerpo técnico del Tri perfilaba ya la lista definitiva de 26 jugadores, lo que complica seriamente sus aspiraciones.

En ese escenario, otros nombres comienzan a tomar ventaja, como Richard Ledezma o Israel Reyes, quienes han tenido mayor continuidad y podrían ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Así, el sueño mundialista de Julián Araujo no está completamente descartado, pero sí entra en una fase crítica, donde el tiempo, la recuperación y la falta de minutos juegan en su contra.