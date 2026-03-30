Tena sigue al frente de Guatemala; se recupera tras infección

La continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la selección de Guatemala no está en duda. A pesar de los rumores sobre su salida, el presidente de la federación chapina, Gerardo Enrique Paiz, fue claro al respaldar al estratega mexicano, quien actualmente se recupera en la Ciudad de México.

La ausencia del ‘Flaco’ en el reciente partido ante Argelia, donde Guatemala cayó con marcador de 7-0, generó especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, la explicación es médica y no deportiva, luego de una cirugía de vesícula que derivó en una infección y lo alejó temporalmente del equipo.

Lo operaron de la vesícula. Se le infectó y se le metió una bacteria; ya está en su casa”.

Así explicó Gerardo Paiz el estado actual del técnico mexicano, quien permanece bajo tratamiento médico y en proceso de recuperación, tras la complicación que lo obligó a mantenerse lejos de la actividad con la selección chapina.

Pese a la situación, en la federación de Guatemala no existe incertidumbre sobre su continuidad y el respaldo se mantiene intacto, incluso después del resultado adverso en el último compromiso internacional.

Tiene contrato por cuatro años. Para nosotros sigue. No lo estoy sacando, para mí sigue”.

El directivo dejó claro que el proyecto deportivo no ha sufrido modificaciones y que la confianza en Luis Fernando Tena se mantiene firme, más allá del contexto reciente y de la goleada sufrida ante el conjunto africano.

Paiz también reveló que ha tenido comunicación reciente con el entrenador tras la operación, lo que refuerza la confianza en su evolución y en su regreso al banquillo.

Hablé con él después de la cirugía, me dijo que estaba en casa recuperándose, con muchos medicamentos para matar esos bichos”.

En lo deportivo, el resultado ante Argelia encendió algunas alertas, pero dentro del entorno del equipo se mantiene la confianza en el proceso encabezado por el técnico mexicano, sin cambios en la planeación.

La selección de Guatemala volverá a la actividad hasta el mes de junio, lo que da margen suficiente para que Tena complete su recuperación y retome el mando del equipo. En la dirigencia incluso sorprenden las versiones sobre una posible salida, ya que aseguran estar contentos con su trabajo y comprometidos con la continuidad del proyecto.