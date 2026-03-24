Iván Alonso es deportado de Estados Unidos por descuido

Previo a que Cruz Azul dispute su partido amistoso en la Fecha FIFA, Iván Alonso fue deportado de Estados Unidos por problemas en migración; hasta el momento, el club cementero no ha revelado más detalles sobre lo ocurrido con el directivo uruguayo.

Estados Unidos aprovechó la Fecha FIFA de marzo, en donde México enfrentará a Portugal este sábado 28 de marzo, para medirse al Atlético Nacional en el PayPal Park de San José, California, sin embargo, la directiva celeste contó con inconvenientes a su llegada a suelo norteamericano.

Con diversas bajas por las convocatorias de sus jugadores a los partidos con sus respectivas selecciones, Iván Alonso emprendió el viaje hacia Estados Unidos junto con Nicolás Larcamón y los futbolistas elegibles, sin embargo, el directivo tuvo que regresar de emergencia a México.

De acuerdo con la información trascendida en diversos medios, el inconveniente de Iván Alonso refiere exclusivamente a un descuido en sus documentos migratorios, por lo que el siguiente paso sería solucionarlo y contar el orden debido para entrar y salir de Estados Unidos sin un nuevo dolor de cabeza.

Tras la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, La Máquina ya ganó un título de Concachampions en 2025. Mexsport

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido algún comunicado para esclarecer la situación, por lo que ese espera que en La Noria se rompa el silencio a la brevedad y se esclarezca la situación de su directivo.

Cruz Azul Vs Atlético Nacional: Todos los detalles del partido amistoso

Siendo segundo lugar en la tabla de posiciones de Liga MX tras la Jornada 12 del Clausura 2026, Cruz Azul se enfrentará al Atlético Nacional en partido amistoso que se celebrará en el PayPal Park de San José, California.

Estos son todos los detalles del compromiso:

Día: miércoles 25 de marzo, 2026.

Horario: 19:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de transmisión: sin canal de TV confirmado.

Una vez que Cruz Azul regrese a la actividad en Liga MX, La Máquina de Nicolás Larcamón Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 4 de abril, duelo que podría ser crucial en la contienda por el liderato del Clausura 2026, ya que se mantiene a 3 puntos de Chivas.

BFG