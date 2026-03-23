Cadillac pone plazo a 'Checo' Pérez: Revelan cuándo debe sumar puntos en la F1

El debut de Cadillac como el undécimo equipo de la Fórmula 1 en la Temporada 2026 resultó un verdadero dolor de cabeza. Los problemas de adaptación del nuevo monoplaza hundieron a la escudería estadounidense al fondo de la parrilla durante las primeras fechas del campeonato. Tanto en las Prácticas Libres como en las cruciales rondas de clasificación, los cronómetros del equipo dejaron mucho que desear. Por su parte, el experimentado piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez sufrió los estragos de esta falta de ritmo y cruzó la meta en el último puesto de los autos sobrevivientes, aunque salvó algunos lugares valiosos en la tabla final gracias a los múltiples abandonos de sus rivales en pista.

El Cadillac de 'Checo' Pérez en el GP de China. REUTERS

LA EXIGENCIA DE MARIO ANDRETTI PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

A pesar de que el ídolo tapatío logró terminar intacto sus compromisos en el Gran Premio de Australia y en el pesado Gran Premio de China, la lentitud evidente del auto MAC-26 encendió las primeras alarmas en la directiva. Sin embargo, en la cúpula de la escudería mantienen la esperanza viva y trazaron un plan de desarrollo bastante claro. Mario Andretti, figura indispensable en el consejo de administración, estableció una meta contundente y le puso una especie de fecha límite a sus pilotos para empezar a cosechar puntos de manera constante en el mundial de constructores.

Durante una extensa charla en el famoso podcast Drive to Wynn, el histórico expiloto de origen italiano reconoció que el segundo fin de semana de competencia en Shanghái arrojó señales positivas. Esta mejora se notó especialmente porque Valtteri Bottas, compañero de garaje del mexicano, también completó el recorrido tras su doloroso retiro en Melbourne.

'Checo' Pérez conversando con Valtteri Bottas. REUTERS

Andretti destacó un dato fundamental: el equipo recortó la gigantesca brecha en las tandas de clasificación, bajando la diferencia de cuatro a solo dos segundos respecto a los líderes absolutos. Aunque la distancia todavía luce enorme para los estándares del serial, la leyenda del automovilismo confía ciegamente en que la evolución aerodinámica del coche permitirá a ‘Checo’ Pérez y al piloto finlandés luchar de lleno por el codiciado 'Top 10' hacia el último tercio del calendario. La directiva exige resultados tangibles muy pronto.

EL RETO EN JAPÓN Y LA PAUSA OBLIGADA DE LA FÓRMULA 1

Toda esta presión sobre los hombros del piloto azteca subirá de nivel en la próxima parada obligatoria: el veloz y mítico Gran Premio de Japón. Las actividades en el complejo trazado de Suzuka arrancarán de manera oficial el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) con el inicio de las Prácticas Libres. Posteriormente, la adrenalina llegará a su punto más alto con la sesión de Clasificación, pactada para el sábado 28 exactamente a la medianoche. Finalmente, la gran carrera comenzará ese mismo sábado a las 23:00 horas de México.

Los dos autos de Cadillac en la pista. REUTERS

Esta emocionante cita en territorio asiático representa la última gran desvelada de esta etapa para la apasionada fanaticada nacional. Además, el evento japonés adquiere una relevancia mayúscula porque marcará el comienzo de un receso inusual en el deporte motor. Tras la suspensión definitiva de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, originalmente contemplados para el mes de abril, la categoría reina entrará en una pausa forzada de varias semanas. Los semáforos volverán a apagarse hasta el domingo 3 de mayo, cuando el glamour aterrice en el esperado Gran Premio de Miami. Para ese entonces, la estructura norteamericana necesitará exhibir un avance técnico real si verdaderamente anhela meterse a la zona de puntos.