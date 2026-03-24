Caso Paul George: medicación por salud mental desata una nueva polémica en la NBA

El caso del uso de sustancias prohibidas de Paul George ha encendido un debate complejo en la NBA: la delgada línea entre el dopaje y el tratamiento de la salud mental. El delantero de los Filadelfia 76ers fue suspendido 25 partidos por violar la política antidrogas de la liga, sin embargo él justificó a un problema más severo el que consumiera esos productos.

George no desestimó la sanción y asumió la responsabilidad, pero aclaró el contexto: el consumo de una “medicación inadecuada” ocurrió mientras buscaba tratamiento para un problema de salud mental.

“Cometí el error… al buscar tratamiento”, explicó el jugador, quien ha sido una de las voces que en los últimos años ha impulsado la conversación sobre el bienestar emocional en el deporte de élite.

La sanción, que corresponde a una primera infracción bajo el programa antidrogas de la liga, no especifica la sustancia involucrada, lo que ha generado aún más dudas y especulación. Sin embargo, el tema no ha sido recibido de manera uniforme. Figuras mediáticas como el exjugador Charles Barkley ha cuestionado la narrativa, señalando inconsistencias en la explicación del jugador y sugiriendo que el caso no es del todo claro.

Más allá de la polémica, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que la NBA ha intentado normalizar en los últimos años: el impacto de la salud mental en atletas de alto rendimiento. La presión mediática, las lesiones y la exigencia constante han llevado a múltiples figuras a hablar abiertamente del tema.

Simone Biles se retiró de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a problemas de salud mental. AFP

Otros atletas que priorizaron su salud mental

El caso de George no es aislado. En los últimos años, deportistas de élite han tomado decisiones radicales para cuidar su bienestar emocional, incluso a costa de su carrera.

Uno de los ejemplos más mediáticos es el de Simone Biles, quien durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 decidió retirarse de varias competencias para proteger su salud mental, abriendo una conversación global sobre la presión en el deporte.

En el basquetbol, el armador español Ricky Rubio también marcó un precedente al alejarse temporalmente de la selección y la actividad profesional para enfocarse en su bienestar psicológico, priorizando su estabilidad personal sobre la competencia.

Ambos casos fueron ampliamente respaldados por la comunidad deportiva, marcando un cambio cultural en el que el rendimiento ya no está por encima del bienestar integral del atleta.

El contraste con George es evidente. Mientras Biles y Rubio tomaron distancia para cuidarse, el jugador de los 76ers intentó seguir compitiendo mientras trataba su situación, lo que derivó en lo que llama un error que actualmente le cuesta una sanción significativa.