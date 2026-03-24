Sin excusas: Irak supera el caos y va con todo por el Mundial 2026

El mediocampista Amir Al-Hammari, de la Selección de Irak, aseguró que, pese a las complicaciones en su traslado al continente americano, el equipo debe dejar atrás esa situación y concentrarse en su preparación en Monterrey de cara al repechaje rumbo al Mundial 2026.

El jugador destacó que aún cuentan con tiempo suficiente para recuperarse y adaptarse, priorizando el trabajo en cancha sobre cualquier contratiempo vivido durante el viaje.

Debemos dejar eso de lado. Ya estamos en México y lo más importante es que llegamos bien, estamos saludables y listos para enfocarnos en entrenar y en el partido”, expresó.

Irak enfrentará a Bolivia o Surinam en su duelo definitivo por un lugar en la Copa del Mundo @IraqNT_EN

Al-Hammari también señaló que el objetivo del equipo es responder al esfuerzo realizado y hacer sentir orgullosa a la afición iraquí, utilizando las dificultades como motivación adicional para buscar el boleto mundialista.

Queremos hacerlos sentir orgullosos. Todo lo que hemos pasado lo usamos como motivación para dar lo mejor y lograr la clasificación”, afirmó.

El conjunto iraquí se mantiene a la espera de su rival, que saldrá del duelo entre Bolivia y Surinam, en la final del repechaje. Aunque ya tienen asegurado su lugar en esa instancia, el mediocampista evitó hablar de favoritismos.

Finalmente, destacó el respaldo de los aficionados mexicanos, un factor que el equipo valora y que buscarán corresponder en la cancha.