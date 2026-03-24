Respaldo de una leyenda: Rafael Nadal sale en defensa de Carlos Alcaraz tras sus recientes derrotas

La derrota de Carlos Alcaraz en el Miami Open 2026 encendió las alarmas y críticas en el circuito contra quien es el número uno del mundo, pero una de las voces más autorizadas del tenis salió al paso para poner las cosas en perspectiva: Rafael Nadal.

El extenista español, leyenda del deporte con 22 Grand Slams en su trayectoria, no dudó en defender al actual número uno del mundo tras su eliminación en tercera ronda ante el estadunidense Sebastian Korda, un resultado inesperado que generó cuestionamientos sobre su momento competitivo.

Lejos de alimentar la narrativa negativa, Nadal fue contundente al restarle dramatismo a la situación. “No vamos a preocuparnos por dos derrotas; no tiene ningún sentido”, expresó, dejando claro que el análisis alrededor de Alcaraz, ganador de siete Grand Slams a sus 22 años, ha sido desproporcionado.

El retirado extenista mallorquín fue más allá, recordando que el joven murciano viene de un periodo extraordinario, acumulando títulos y consolidándose como la gran figura del tenis mundial. “Debemos felicitarnos y agradecer todo lo que está haciendo”, añadió, en un mensaje que busca equilibrar la crítica con reconocimiento.

Durante los últimos meses, Alcaraz ha sido el referente de una nueva generación, cargando con expectativas que, según el propio Nadal, muchas veces son irreales. El ex número uno cuestionó implícitamente la exigencia constante: “¿Va a ganar todos los partidos del año? Pues no”.

El mensaje de Nadal apunta directamente a uno de los problemas recurrentes en el deporte de élite: la falta de paciencia. Con un par de tropiezos —Indian Wells y Miami—, el discurso cambió de elogio a duda, ignorando el contexto de un jugador que ha dominado el circuito en los últimos meses hasta alcanzar la cima de la clasificación de la ATP.

Incluso el propio Alcaraz mostró frustración durante su partido en Miami, evidenciando la presión que enfrenta semana a semana. Sin embargo, para Nadal, estas reacciones forman parte natural del proceso competitivo.

Rafael Nadal se retiró como el segundo de los máximos ganadores de Grand Slam con 22 coronas. Reuters

Todo el mundo tiene derecho a tener un día en el que esté frustrado o cansado”, explicó Nadal, normalizando un aspecto que muchas veces se pasa por alto en el alto rendimiento.

La intervención de Nadal también refuerza su papel como figura de transición entre generaciones. Tras su retiro en 2024, el español se ha convertido en una especie de referente moral del circuito, especialmente cuando se trata de proteger a figuras emergentes como Alcaraz.

El mensaje de Nadal es claro: el presente y futuro de Alcaraz no están en duda. Su derrota no cambia la narrativa de un jugador que ya ha hecho historia a una edad temprana.