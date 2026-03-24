¿Doble cartelera en el Estadio Azteca? América y Cruz Azul jugarían el mismo día en Concachampions

El torneo más importante de la región entra en su fase más emocionante y los equipos mexicanos levantan la mano como grandes favoritos. La semana pasada, la afición vivió al máximo los duelos de vuelta en la Concacaf Champions Cup, donde las escuadras capitalinas demostraron su inmenso poderío. Por un lado, Cruz Azul logró eliminar a los Rayados de Monterrey en una serie de alarido, mientras que el América dio cuenta del Philadelphia Union. Con estos resultados, ambos amarraron su boleto a la siguiente ronda de la Concachampions, confirmando dos cruces ante equipos de la MLS: los de Coapa chocarán contra el Nashville, y la escuadra celeste enfrentará a Los Ángeles FC (LAFC).

Bandera de la Concachampions. Mexsport

LOCURA EN LA CAPITAL POR DOBLE CARTELERA EN EL ESTADIO AZTECA

La verdadera nota bomba estalló al conocer la programación de estos encuentros. Los organizadores determinaron que ambos partidos se disputarán el próximo 14 de abril, desatando la euforia y la confusión entre los seguidores. El silbatazo inicial para el duelo de Cruz Azul está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el compromiso de América arrancaría a las 21:30 horas. Esta situación inmediatamente encendió las alarmas sobre la sede, pues todo apunta a que ambos equipos jugarían en el mismo recinto: el mítico Estadio Azteca.

Partido entre América y Philadelphia Union en Concachampions. Mexsport

Para echarle más leña al fuego, este mismo martes, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, confirmó un dato que sacudió el entorno deportivo. El directivo señaló que, tras finalizar la justa mundialista, tanto América, como Cruz Azul y el Atlante disputarán sus partidos como locales en este estadio. Por lo tanto, llama poderosamente la atención que, con horarios tan pegados, la logística permita que los dos gigantes del balompié azteca celebren su respectivo duelo internacional el mismo día y bajo el mismo techo.

EL RETO LOGÍSTICO Y LA POSTURA OFICIAL DE LA CONCACAF

De acuerdo con los últimos reportes de la prensa deportiva, la doble cartelera pinta para ser un hecho inminente. A pesar de que la página oficial de la Concacaf todavía no confirma las sedes exactas donde se desarrollarán estos partidos de vuelta, los últimos reportes señalan que, el recinto de Tlalpan recibirá a las dos aficiones. Vivir dos juegos internacionales seguidos suena como un sueño absoluto para la afición mexicana, pero también representa un desafío operativo gigantesco para las autoridades.

Partido entre Cruz Azul y Monterrey en la Concachampions. Mexsport

Resulta importante destacar que la confederación guardó silencio oficial hasta el momento. Empalmar estos compromisos genera dudas razonables, sobre todo por los operativos de seguridad al mezclar a dos de las aficiones más grandes del país en las rampas de acceso, sin contar el desgaste brutal que sufriría la cancha tras 180 minutos de juego continuo a nivel élite. Si la organización nota un riesgo alto en este plan, las directivas tendrían que buscar una sede alterna, pero hoy por hoy, la afición capitalina ya espera una tarde y noche de futbol en el renovado Estadio Azteca.