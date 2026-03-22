Isaac del Toro ya tiene fecha de regreso: correrá la Vuelta al País Vasco 2026

El ciclismo mundial no quita la vista de Isaac del Toro. Luego de ser uno de los motores principales que impulsó a Tadej Pogacar hacia la gloria en la Milán-San Remo el pasado sábado, el joven prodigio mexicano ya tiene marcada la fecha para su regreso a las carreteras europeas. Del Toro, actual número dos del ranking mundial UCI, encabezará al UAE Team Emirates en la edición 64 de la Itzulia Basque Country o mejor conocida como la Vuelta al País Vasco, que se disputará en el norte de España del 6 al 11 de abril.

Este compromiso representa una escala fundamental en un 2026 que promete ser histórico para el deporte nacional, ya que el originario de Ensenada tiene programado su debut en el Tour de Francia este verano. Sin embargo, antes de la "Grande Boucle", la Vuelta al País Vasco pondrá a prueba su resistencia en un terreno que ya conoce a la perfección.

El reto de los 29 puertos

La Itzulia 2026 no es para cualquiera. El recorrido consta de seis etapas que suman 809.6 kilómetros, pero la cifra que realmente impone es el desnivel acumulado: 16,154 metros. Los ciclistas deberán sortear 29 puertos puntuables (cuatro de primera categoría, siete de segunda y 18 de tercera), un escenario diseñado para escaladores puros y corredores con una capacidad de recuperación excepcional.

Para Isaac, esta será su tercera participación en la ronda vasca. En su debut en 2024, sorprendió al mundo con un séptimo lugar general, mientras que en 2025 finalizó en la posición 15. En esta ocasión, llega con el cartel de favorito tras haber conquistado ya el UAE Tour y la Tirreno-Adriático en lo que va de la temporada.Rivales de élite en el camino

El UAE Team Emirates llega con la presión de defender el trono, tras las victorias de Joao Almeida y Juan Ayuso en las dos ediciones anteriores. Del Toro no la tendrá fácil, pues en el pelotón figuran nombres de la talla del experimentado Primoz Roglic, el irlandés Ben Healy y la joven promesa francesa Paul Seixas.

La batalla por el liderato comenzará el lunes 6 de abril en Bilbao con una contrarreloj individual de 13.9 kilómetros. Aunque no definirá al campeón, esta etapa inicial permitirá a especialistas y escaladores como Del Toro establecer las primeras diferencias tácticas.

La competencia, que es considerada una de las más prestigiosas y duras del calendario ciclista profesional, podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports para todo México.