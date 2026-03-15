Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático, primer mexicano que se consagra en la Carrera de los dos mares

El mar Adriático fue testigo de otro capítulo en la historia que Isaac del Toro está escribiendo a una velocidad que ni el propio pelotón termina de asimilar. El mexicano conquistó la clasificación general de la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario europeo.

A los 22 años, el corredor del UAE Team Emirates celebró su segundo gran triunfo del World Tour en cuestión de semanas. En febrero había levantado los brazos en el UAE Tour. Ahora dominó la llamada “Carrera de los Dos Mares”, un territorio donde históricamente se prueban los futuros protagonistas de las grandes vueltas.

Una historia con final feliz

La última etapa fue territorio de velocistas y terminó en un sprint frenético en San Benedetto del Tronto. El italiano Jonathan Milan se impuso en un cierre de fotofinish frente al australiano Samuel Welsford, mientras el pelotón llegaba compacto después de un circuito urbano nervioso y rápido.

Detrás del desenlace del día estaba la verdadera historia de la carrera. Del Toro cruzó la meta arropado por sus compañeros, sin necesidad de atacar ni arriesgar. La general ya estaba asegurada.

El momento que definió la carrera había llegado un día antes, en la exigente subida final a Camerino. Allí el mexicano respondió a los ataques y lanzó una aceleración que rompió la carrera. Sólo Matteo Jorgenson logró resistir unos metros antes de ceder. Del Toro se marchó en solitario hacia la meta, ampliando su ventaja y dejando la clasificación prácticamente sentenciada.

El trabajo del UAE fue impecable durante toda la semana. Control del ritmo, protección en los momentos críticos y una defensa quirúrgica del liderato en la jornada final.

Con este triunfo, el mexicano alcanza ya 26 victorias como profesional con apenas 22 años, una cifra que lo coloca entre los ciclistas más precoces en alcanzar ese registro en la élite.

En el ciclismo, las grandes carreras suelen revelar a quienes están destinados a marcar una época. La Tirreno-Adriático ha visto pasar a campeones de todas las generaciones. Ahora tiene un nuevo nombre en su lista.

Isaac del Toro. Un corredor que ya no compite para sorprender. Corre para ganar.