“Eres el mejor”: las palabras de Tadej Pogacar a Isaac del Toro tras conquistar la Milán-San Remo

El asfalto de la Vía Roma aún vibraba con el eco del sprint final cuando se produjo la imagen que define el cambio de guardia y la fraternidad en el ciclismo de élite. Tadej Pogacar, el mejor ciclista del planeta, acababa de tachar la Milán-San Remo de su lista de conquistas pendientes tras una jornada de drama, caídas y una resiliencia inquebrantable. Sin embargo, antes de levantar el trofeo, el esloveno buscó al mexicano Isaac del Toro entre la multitud.

Al encontrarse tras cruzar la meta, ambos corredores del UAE Team Emirates se fundieron en un abrazo cargado de adrenalina y gratitud. Pogacar, con el maillot desgarrado tras una caída previa al ascenso de la Cipressa, miró fijamente al joven originario de Ensenada y sentenció con una frase que se volvió viral: "Eres el mejor"

El reconocimiento no fue gratuito. Cuando Pogacar sufrió el percance físico a tres kilómetros de la subida decisiva, fue Del Toro quien tomó la responsabilidad de comandar el pelotón. Con una exhibición de potencia que desmoronó las estrategias de equipos como el Alpecin y el INEOS, el mexicano abrió la puerta para que su líder lanzara el ataque que finalmente descolgó a Mathieu van der Poel y lo llevó al triunfo en un cierre de infarto contra Tom Pidcock.

Isaac del Toro expande su calendario

Tras la victoria, el panorama competitivo para el mexicano ha dado un salto de calidad significativo. En entrevista con ESPN, Isaac del Toro confirmó que su espectacular estado de forma le ha permitido asegurar un lugar en el bloque principal para las competencias más prestigiosas de la primavera europea.

El corredor mexicano ha modificado el plan para incluir las tres Clásicas de las Ardenas

Amstel Gold Race

Flèche Wallonne

Liège-Bastogne-Liège (El cuarto Monumento de la temporada)

Antes de encarar estas citas en territorio belga y neerlandés, Del Toro volverá a la acción del 6 al 11 de abril para asumir el rol de líder absoluto del UAE Team Emirates en la Itzulia (Vuelta al País Vasco).